Reumatólogos proponen incluir más enfermedades en cobertura de medicamentos de alto costo

Los medicamentos de alto costo son utilizados para tratar enfermedades graves. ( ARCHIVO / DL )

La Sociedad Dominicana de Reumatología (SDR) propuso que las próximas fases del Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac) incluyan otras enfermedades que requieren tratamientos especializados, además de las condiciones contempladas en la cobertura aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

La entidad consideró que la aprobación del fondo representa una oportunidad para reducir las barreras económicas que enfrentan los pacientes con enfermedades reumáticas e inmunomediadas, pero sostuvo que esta primera etapa debe ser el punto de partida para ampliar progresivamente el acceso a los tratamientos.

En esta primera etapa, el Fomac contempla cobertura para pacientes con 13 enfermedades: cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, tumor de Wilms, glioma de bajo grado, enfermedad de Burkitt, artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, acromegalia y atrofia muscular espinal.

En el caso de las enfermedades reumáticas e inmunomediadas, la Sociedad Dominicana de Reumatología (SDR) destacó que, de los 13 fármacos que identificó como relevantes para tratar estas condiciones, seis están incluidos en esta primera etapa.

La entidad señaló que la cobertura efectiva dependerá de la implementación de la medida, los criterios de elegibilidad y la disponibilidad continua de los medicamentos, y propuso evaluar la inclusión de otras enfermedades en futuras fases del fondo.

Enfermedades que proponen incluir Entre las condiciones que la SDR entiende que deberían evaluarse para futuras etapas figuran la espondilitis anquilosante y otras espondiloartritis, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la enfermedad de Sjögren, la osteoporosis de alto riesgo, las miopatías inflamatorias idiopáticas y las vasculitis sistémicas.

También propuso evaluar la hidradenitis supurativa moderada o grave, la esclerosis múltiple, los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica y la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG.

La entidad explicó que estas enfermedades pueden provocar discapacidad, pérdida de funcionalidad o daños en órganos vitales, por lo que consideró necesario valorar su inclusión de manera progresiva.

No obstante, indicó que la priorización no debe depender únicamente del nombre de la enfermedad, sino de criterios como la gravedad del cuadro clínico, el riesgo de daño irreversible, las alternativas terapéuticas disponibles, la evidencia científica, la relación entre costo y efectividad y el impacto presupuestario.

Sin cifras consolidadas de pacientes

La Sociedad Dominicana de Reumatología señaló que no existe un registro nacional consolidado y validado que permita establecer una cifra representativa de todas las personas que viven con estas enfermedades en el país.

Por ello, consideró indispensable que las autoridades publiquen estadísticas oficiales actualizadas y desglosadas por diagnóstico, medicamentos utilizados, número de beneficiarios y necesidades de tratamiento pendientes.

La organización advirtió que los pacientes con enfermedades inmunomediadas, al igual que los oncológicos, tienen necesidades terapéuticas importantes y pueden requerir tratamientos complejos, prolongados y costosos. Por esa razón, planteó que ambos grupos sean considerados en la planificación de la cobertura y la asignación presupuestaria.

Cobertura y acceso

Sobre el impacto de la medida, la SDR sostuvo que el acceso oportuno a los tratamientos puede ayudar a controlar la actividad de las enfermedades, prevenir daños irreversibles y reducir las complicaciones. En cambio, los retrasos en el inicio de una terapia eficaz pueden ocasionar pérdida de funcionalidad, ausentismo laboral y un mayor uso de los servicios sanitarios.

La entidad también recomendó agilizar los procesos de autorización para evitar que los trámites administrativos retrasen el inicio o la continuidad de los tratamientos.

Asimismo, consideró necesario fortalecer los registros clínicos para conocer la respuesta de los pacientes a los medicamentos, los eventos adversos, la continuidad terapéutica y las necesidades que permanecen sin cubrir.

La SDR planteó, además, garantizar la disponibilidad de medicamentos convencionales utilizados en el tratamiento reumatológico, como metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalazina y leflunomida, así como evaluar el acceso a terapias biológicas y sintéticas dirigidas cuando estén indicadas.

Tras ser consultada sobre la medida, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) respondió que todavía no ha sido incorporada al fondo, sin ofrecer información adicional sobre el impacto de la iniciativa en los pacientes que reciben medicamentos a través de esa dependencia.

La Sociedad Dominicana de Reumatología manifestó su disposición de colaborar con las autoridades sanitarias y otros actores del sistema para revisar las prioridades de cobertura y contribuir a la ampliación gradual del fondo.