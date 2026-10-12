Reumatólogos llaman a detectar temprano la artritis reumatoide y facilitar el acceso al tratamiento
Los síntomas como dolor persistente y rigidez matutina requieren atención médica inmediata para un tratamiento adecuado
La Sociedad Dominicana de Reumatología (SDR) llamó a fortalecer el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide y garantizar el acceso oportuno a los tratamientos para prevenir daños articulares irreversibles, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En ocasión del Día Mundial de la Artritis Reumatoide, la entidad instó a la población, a los profesionales de la salud y a las autoridades sanitarias a prestar atención a los síntomas de esta enfermedad autoinmune crónica, que provoca inflamación de las articulaciones y puede comprometer otros órganos y sistemas.
La SDR explicó que la artritis reumatoide ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del propio organismo, principalmente la membrana que recubre las articulaciones. Aunque puede presentarse a cualquier edad, afecta con mayor frecuencia a las mujeres.
Reumatólogos proponen incluir más enfermedades en cobertura de medicamentos de alto costo
Síntomas que requieren atención
La Sociedad destacó que la inflamación de las articulaciones de las manos y los pies, el dolor persistente, la rigidez matutina prolongada y las dificultades para realizar actividades cotidianas son señales que requieren evaluación médica.
Advirtió que el dolor articular persistente no debe normalizarse ni manejarse únicamente con el uso repetido de analgésicos o antiinflamatorios. Ante la sospecha de artritis reumatoide, recomendó acudir a un especialista en reumatología para establecer el diagnóstico, evaluar la actividad de la enfermedad e iniciar un tratamiento individualizado.
La entidad señaló que existen medicamentos modificadores de la enfermedad, tratamientos biológicos y terapias dirigidas que pueden ayudar a controlar la inflamación, reducir el daño estructural y preservar la funcionalidad cuando se utilizan oportunamente y bajo supervisión médica.
Acceso al tratamiento
La SDR indicó que los avances científicos deben acompañarse de políticas sanitarias que favorezcan el acceso continuo y equitativo a consultas especializadas, medicamentos y seguimiento clínico.
Entre los obstáculos que pueden enfrentar algunos pacientes en República Dominicana mencionó las barreras económicas, las dificultades para acceder a consultas especializadas y los procesos administrativos para obtener determinados tratamientos.
Según la entidad, estas dificultades pueden retrasar el inicio de las terapias y favorecer la progresión de la enfermedad, con consecuencias para la vida familiar, laboral y social de quienes la padecen.
Por ello, consideró prioritario fortalecer las rutas de referencia y diagnóstico, promover la educación médica continua y mejorar los mecanismos de acceso a los tratamientos disponibles. También planteó fomentar la recopilación de datos nacionales que permitan conocer la carga clínica, social y económica de las enfermedades reumáticas.
Una enfermedad sistémica
La Sociedad recordó que la artritis reumatoide no afecta únicamente las articulaciones. Por su carácter sistémico, puede comprometer otros órganos y se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, por lo que requiere un abordaje integral.
Además del tratamiento médico, recomendó prestar atención a los factores de riesgo, mantener actividad física adaptada a las condiciones de cada paciente, adoptar una alimentación saludable y evitar el tabaquismo.
La rehabilitación, el acompañamiento psicológico y el apoyo familiar también pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad.
La SDR reiteró su compromiso con la educación de la población, la formación de los profesionales sanitarios y la promoción de iniciativas que mejoren la atención reumatológica.
La entidad exhortó a quienes presenten dolor e inflamación articular persistentes a buscar evaluación médica, al señalar que el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el seguimiento continuo pueden ayudar a prevenir complicaciones y preservar la autonomía de los pacientes.