Médicos van a paro este martes; rechazan proyecto que prohíbe incentivos de farmacéuticas

El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó el llamado a paro a nivel nacional para este martes 13 de octubre, tras asegurar que ha agotado todas las vías para obtener respuestas a las necesidades del sector.

El gremio afirmó que la situación de los médicos es "insostenible" debido al incumplimiento de acuerdos fundamentales y al deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en la red pública de salud, lo que, a su juicio, también afecta la calidad de los servicios que reciben los pacientes.

Entre sus principales reclamos figuran los incentivos por antigüedad, por guardias presenciales y por distancia, así como la inclusión inmediata de las provincias Samaná y Santiago Rodríguez entre las comunidades beneficiarias de este último incentivo.

El CMD señaló que los pagos por estos conceptos oscilan entre 600 y 1,000 pesos, montos que, según denunció la secretaria general del CMD, Miosette Lazala, no han sido revisados desde hace años.

A estas demandas se suman las condiciones de seguridad en los centros hospitalarios, donde los médicos aseguran que deben asumir funciones de vigilancia debido a la falta de personal de portería después de las 6:00 de la tarde.

El gremio también denunció la sobrecarga laboral, el déficit de personal y las deficiencias operativas que obligan a un solo profesional de la medicina a responsabilizarse simultáneamente de los servicios de planta y del área de emergencias.

Asimismo, advirtió sobre el aumento del desempleo médico y la acumulación de expedientes que permanecen estancados.

Lazala, cuestionó que, mientras desde el Estado se destacan avances en distintos indicadores de salud, no se reconozcan suficientemente las condiciones en las que trabaja el personal sanitario.

"El personal sanitario y médico, con su entrega día a día, es el verdadero responsable y artífice de salvar vidas y mejorar la salud de nuestro pueblo", expresó Lazala.

Cuestionamiento al proyecto de ley

El gremio también cuestionó un proyecto de ley depositado el pasado 7 de octubre ante la Cámara de Diputados, que transforma el marco de regulación sanitaria del país y prohíbe la entrega de incentivos, prebendas o beneficios a los médicos a cambio de que receten, dispensen o promuevan medicamentos específicos.

La iniciativa, depositada por las autoridades de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, contempla la creación de Digemaps como un ente descentralizado.

La propuesta tipifica estas prácticas como una infracción muy grave y establece sanciones que incluyen multas de hasta 400 salarios mínimos, la cancelación de registros sanitarios y la clausura definitiva de establecimientos.

El CMD considera que la iniciativa busca amedrentar al sector médico y advirtió que las restricciones a la colaboración entre los profesionales de la medicina y la industria farmacéutica podrían afectar la educación médica continua y las oportunidades de actualización profesional, aspectos que, según sostiene, contribuyen a mejorar la atención y la salud de los pacientes.