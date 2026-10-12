SNS garantiza servicios de salud ante paro convocado por los médicos

Sede del Servicio Nacional de Salud. ( CEDIDA POR EL SNS )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, garantizó este lunes la continuidad de los servicios en los centros de la Red Pública de Salud ante el paro convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para mañana martes.

Landrón pidió al gremio médico posponer la paralización y conceder un compás de espera para retomar el diálogo con el Gobierno.

El funcionario explicó que la intención es reanudar las conversaciones cuando el presidente Abinader regrese al país, con el propósito de buscar entendimientos que permitan avanzar en la solución de los planteamientos del sector médico.

Ante la convocatoria, el director del SNS llamó a privilegiar el

como vía para resolver las diferencias entre las

y el

, y evitar la interrupción de los servicios de salud.

Landrón advirtió que los pacientes serían los principales afectados por una eventual paralización, especialmente quienes tienen consultas, procedimientos y otras atenciones médicas programadas.

El titular del SNS reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre el Gobierno y el CMD para alcanzar acuerdos que contribuyan a la estabilidad de los servicios sanitarios y garanticen la atención a la población.

Anuncian paro

El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó este lunes el llamado a paro a nivel nacional para este martes 13 de octubre, tras asegurar que ha agotado todas las vías para obtener respuestas a las necesidades del sector.

El gremio afirmó que la situación de los médicos es "insostenible" debido al incumplimiento de acuerdos fundamentales y al deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en la red pública de salud, lo que, a su juicio, también afecta la calidad de los servicios que reciben los pacientes.

Reclamos de los médicos

Entre sus principales reclamos figuran los incentivos por antigüedad, por guardias presenciales y por distancia, así como la inclusión inmediata de las provincias Samaná y Santiago Rodríguez entre las comunidades beneficiarias de este último incentivo.

A estas demandas se suman las condiciones de seguridad en los centros hospitalarios, donde los médicos aseguran que deben asumir funciones de vigilancia, debido a la falta de personal de portería después de las 6:00 de la tarde.

El gremio también denunció la sobrecarga laboral, el déficit de personal y las deficiencias operativas que obligan a un solo profesional de la medicina a responsabilizarse simultáneamente de los servicios de planta y del área de emergencias.