Cirujanos vasculares realizan caminata para prevenir la trombosis

En la caminata "Caminemos por la salud vascular", en el Parque Iberoamérica, participaron 124 personas, entre médicos, pacientes y familiares. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE) realizó la caminata "Caminemos por la salud vascular", en el Parque Iberoamérica, con la participación de 124 personas, entre médicos, pacientes y familiares.

La actividad, organizada junto a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la administración del parque, se realizó en el marco del Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora cada 13 de octubre, con el propósito de promover la prevención y la detección temprana de esta condición.

La jornada comenzó con una charla educativa impartida por la presidenta de la SDCVE, doctora Elsa Rollán, quien explicó las señales de alerta y las medidas para reducir el riesgo de desarrollar trombosis.

"Detrás de cada trombosis hay una persona que pensó que era cansancio, que ya se le iba a pasar. Hoy caminamos por ellas, y para que nadie más tenga que aprender tarde que una pierna hinchada también puede ser una emergencia", expresó Rollán.

Señales de alerta

Los especialistas advirtieron que la hinchazón, el dolor, el calor o el enrojecimiento de una pierna pueden ser señales de trombosis y requieren evaluación médica. También señalaron que la falta de aire o el dolor repentino en el pecho ameritan atención de emergencia.

Según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH), una de cada cuatro personas en el mundo muere por condiciones relacionadas con coágulos sanguíneos. Además, hasta el 60 % de los coágulos venosos se produce durante o después de una hospitalización.

Bajo el lema "La prevención nos mueve", la iniciativa buscó concienciar sobre la importancia de reconocer los síntomas y actuar oportunamente. La campaña internacional del Día Mundial de la Trombosis también reconoció la caminata a través de sus redes sociales.

La SDCVE agradeció el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional, la administración del Parque Iberoamérica, las empresas Pharmatech, Flutter y OM Pharma, así como de la Sociedad Dominicana de Hematología (Sodohem) y el grupo Candela Training.