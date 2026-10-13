Programa de detección de cáncer de mama del Gobierno registra 113 casos y cinco muertas desde 2021

Durante el período 2021-2026, un total de 70,755 personas fueron tamizadas para la detección de cáncer de mama en los centros de la red pública de República Dominicana, a través del programa Chequéate. ( SHUTTERSTOCK )

El Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata ha registrado 113 diagnósticos de cáncer de mama confirmados mediante biopsia y cinco fallecimientos desde 2021.

Las estadísticas fueron presentadas este martes por la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara Hernández, en una actividad de sensibilización sobre el tema.

La funcionaria informó que, durante el período 2021-2026, un total de 70,755 personas fueron tamizadas para la detección de cáncer de mama, de las cuales 70,684 corresponden a mujeres y 71 a hombres.

De acuerdo con los datos presentados, 7,507 pacientes registraron hallazgos relevantes durante las evaluaciones, mientras que 438 obtuvieron resultados clasificados como BI-RADS 4 o superior, categoría que identifica lesiones sospechosas de malignidad y que requieren estudios complementarios para determinar su naturaleza.

Cáncer de mama Total Pacientes tamizados 70,755 Pacientes femeninas tamizadas 70,684 Pacientes masculinos tamizados 71 Pacientes con hallazgos relevantes 7,507 Pacientes con BI-RADS 4 o más 438 Pacientes en seguimiento 4,876 Diagnosticados con confirmación de biopsia 113 Con tratamiento en curso 146 Fallecidos 5 Fuente: Programa Chequéate de la Oficina de la Primera Dama y el SNS

Asimismo, las estadísticas indican que 4,876 pacientes permanecen en seguimiento, 146 se encuentran en tratamiento y uno figura en remisión.

Estas cifras corresponden a las actividades desarrolladas en ocho hospitales y 582 jornadas de detección realizadas como parte del programa "Chequéate" impulsado desde la Oficina de la Primera Dama.

Equipos de detección

Durante su intervención, Lara Hernández destacó que la red hospitalaria pública cuenta actualmente con 42 mamógrafos distribuidos en distintas regiones del país, frente a la situación que, según afirmó, encontraron al asumir sus funciones en 2020.

"Cuando llegamos en 2020 solamente encontramos un mamógrafo y el único mamógrafo que había y no servía", expresó.

La doctora explicó que la mayor concentración de los equipos se encuentra en la región Ozama (el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo), donde están habilitados 16 mamógrafos.

Mamógrafos de la red pública (por región) Ozama 16

Le siguen Cibao norte, con siete equipos; Yuma/Higuamo, con cinco; Cibao nordeste, con cuatro; Cibao noroeste y Enriquillo, con tres cada una; El Valle, con dos; y Cibao sur y Valdesia, con uno cada una.

Aclaró que estos 42 equipos corresponden exclusivamente a la red hospitalaria, debido a que también existen mamógrafos disponibles en centros diagnósticos.

Además, indicó que se ha incrementado la disponibilidad de equipos de sonografía en hospitales de segundo y tercer nivel, con el propósito de facilitar el acceso de los pacientes a estudios que contribuyan a la detección de enfermedades mamarias.

Cobertura para cáncer de mama supera los dos millones de pesos

La cobertura ha sido uno de los principales problemas relacionadas al tema de las enfermedades crónicas. Al respecto, Lara Hernández informó que el monto destinado al tratamiento de enfermedades catastróficas, entre ellas el cáncer de mama, pasó de un millón en 2020 a dos millones de pesos en 2021.

A esta cantidad se sumaron 90,000 para medicamentos coadyuvantes, lo que, según explicó, eleva la cobertura señalada a 2,090,000 pesos.

La funcionaria precisó que el régimen subsidiado contempla una cobertura del 100 % de las prestaciones incluidas en el Plan de Servicios de Salud (PDSS), conforme a las condiciones establecidas, mientras que el régimen contributivo cubre el 80 %.

Entre los procedimientos contemplados mencionó mamografías, marcaje por mamografía, ultrasonografías, resonancias magnéticas de mama y pruebas genéticas BRCA1 y BRCA2, utilizadas para identificar determinadas mutaciones asociadas con un mayor riesgo hereditario de desarrollar cáncer.

También destacó la inclusión de tratamientos como quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, además de procedimientos quirúrgicos que abarcan mastectomías, biopsias y reconstrucciones mamarias.

En ese sentido, explicó que se incorporaron distintas modalidades de reconstrucción de mama, incluida la colocación de prótesis, procedimientos que anteriormente no estaban contemplados dentro de las coberturas mencionadas.

Advierte sobre desconocimiento de las coberturas médicas

Lara Hernández también manifestó preocupación por el desconocimiento que, según afirmó, existe entre algunos pacientes y empleados de los centros de salud sobre los servicios cubiertos por las administradoras de riesgos de salud (ARS).

La directora señaló que esta situación puede dificultar el acceso oportuno a procedimientos diagnósticos y tratamientos, incluso cuando forman parte de las prestaciones disponibles.

"Entonces, es bueno que se sepa que se está trabajando con relación a la reducción del costo del bolsillo de los pacientes y con relación a lo que tiene que ver con cáncer de mama, ya ustedes pueden ver lo que tenemos aquí", sostuvo.

La funcionaria insistió en la importancia de que los pacientes reciban atención oportuna y de que el personal sanitario conozca las coberturas disponibles para orientar adecuadamente a quienes requieren servicios médicos.

Conversatorio sobre cáncer de mama

Las declaraciones de Lara Hernández se produjeron durante el conversatorio "A tiempo: una conversación para toda la vida", organizado por la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS Semma), en el Hotel Catalonia Santo Domingo.

La iniciativa tiene el propósito de promover la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral de las pacientes con cáncer de mama.

En la actividad, el director ejecutivo de la aseguradora, Luis René Canaán Rojas, anunció que durante octubre sus afiliados podrán realizarse mamografías y sonografías sin copagos en los centros contratados de la red que ofrecen estos servicios.

El encuentro contó con cuatro exposiciones principales. La abogada y exministra de la Mujer Janet Camilo Hernández abordó la prevención, los derechos y la concienciación; el ginecólogo-obstetra José Rafael Deláncer Despradel explicó la importancia del diagnóstico temprano; Lara Hernández trató los desafíos para garantizar el acceso oportuno y la atención de calidad; y la psiquiatra Alexandra Híchez Lachapel destacó el acompañamiento emocional durante el tratamiento y la recuperación.

La actividad también incluyó testimonios de sobrevivientes de cáncer de mama, quienes contaron sus experiencias al enfrentar su diagnóstico.

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