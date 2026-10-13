Paro médico afecta consultas y cirugías electivas en hospitales de La Altagracia

Paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), Higüey, La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

Las consultas médicas y las cirugías electivas forman parte de los servicios afectados por el paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), mientras las emergencias y la atención a pacientes críticos continuaron funcionando con normalidad, informó el presidente de la seccional La Altagracia, Marcos Pérez.

El dirigente gremial explicó que la protesta responde a varias demandas, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad en los hospitales, la incorporación de más personal sanitario y el reconocimiento de incentivos para los médicos con más de 15 años de ejercicio profesional.

Pérez señaló que algunos centros de salud presentan deficiencias de seguridad, especialmente después de las 6:00 p. m., y advirtió sobre los conflictos que pueden producirse entre pacientes y personal médico.

Asimismo, sostuvo que los hospitales de la provincia necesitan más profesionales en distintas áreas, incluidas las consultas y los quirófanos, debido al crecimiento de la población y al aumento de la demanda de servicios sanitarios.

Situación actual

Como ejemplo de las dificultades, mencionó la limitada disponibilidad de especialistas frente a la cantidad de pacientes que requieren atención, situación que, según explicó, contribuye a prolongar los tiempos de espera para obtener una cita médica.

El presidente de la seccional también expresó preocupación por la carga laboral de los médicos residentes, quienes deben cumplir con sus responsabilidades asistenciales mientras continúan su formación académica. Consideró necesario incorporar más personal para distribuir mejor el trabajo en los centros hospitalarios.

Medidas anunciadas

Pérez indicó que la convocatoria abarca los hospitales y las Unidades de Atención Primaria (UNAP) de La Altagracia. Aseguró que los médicos de la provincia se sumaron a la protesta y que las consultas programadas no se estaban realizando durante la jornada.

El representante del CMD precisó que las emergencias y la atención a pacientes en estado crítico continuaron operando con normalidad, debido a que la suspensión se limita a las consultas y las cirugías electivas.

Ante las inquietudes de los pacientes que acudieron a los centros de salud y no recibieron atención, el dirigente gremial pidió comprensión y explicó que quienes tenían citas programadas deberán retomarlas posteriormente.

Sobre la posibilidad de nuevas acciones, Pérez sostuvo que la seccional acatará las decisiones de la dirección nacional del Colegio Médico Dominicano, una vez se convoque una nueva asamblea y se determinen los pasos a seguir.