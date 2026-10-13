Pacientes acuden a hospitales sin saber del paro médico y deben reprogramar sus citas

Pacientes del Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana hacen filas para reprogramar las citas médicas por el paro médico de este martes 13 de octubre 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Pacientes que acudieron este martes a distintos hospitales públicos del Gran Santo Domingo para recibir consultas y otros servicios médicos tuvieron que reprogramar sus citas debido al paro de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD).

Durante un recorrido de Diario Libre por los hospitales Doctor Marcelino Vélez Santana y Salvador B. Gautier, se observó a pacientes haciendo filas para solicitar el cambio de sus citas, debido a que desconocían la convocatoria a huelga.

En ambos centros se registró un flujo considerable de personas que acudieron a sus consultas programadas y se encontraron con la suspensión de los servicios electivos.

Servicios de emergencia se mantienen

En el Hospital Salvador B. Gautier, el gerente de Enseñanza, doctor Santos Ramírez, explicó que la mayoría de los médicos había acatado el llamado del gremio, aunque el centro continuaba recibiendo a los pacientes que acudían por emergencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-125619-pm-2ecee930.jpeg Vista del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana. (DARE COLLADO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-125630-pm-1-c3c0f10f.jpeg Vista del HospitalDoctor Marcelino Vélez Santana. (DARE COLLADO.) ‹ >

"En este momento el hospital está 100 % recibiendo todos los pacientes que acuden a la emergencia", afirmó.

Ramírez indicó que también se mantiene la atención de los pacientes en las áreas de cuidados críticos e intensivos, así como la asistencia a quienes, tras ser evaluados mediante el sistema de triaje, requieren atención especializada.

El médico explicó que, pese a la suspensión de las consultas electivas, una cantidad considerable de pacientes acudió al hospital sin conocer la situación, por lo que el personal tuvo que explicarles que la medida respondía a la convocatoria del Colegio Médico Dominicano.

Citas serán reprogramadas

En cuanto a las personas que tenían consultas programadas para este martes, Ramírez informó que sus citas fueron reprogramadas para después de que concluya el paro y los servicios vuelvan a funcionar con normalidad.

El gerente de Enseñanza señaló que el hospital atraviesa un proceso de remozamiento que ha obligado a habilitar algunas áreas de manera provisional, pero aseguró que se continúa brindando asistencia a los pacientes que requieren atención prioritaria.

La jornada de protesta fue convocada por el Colegio Médico Dominicano por 24 horas, en reclamo del cumplimiento de reivindicaciones laborales, entre ellas el pago de incentivos por antigüedad y otras demandas del sector salud.