Paro médico afecta consultas en hospitales del Gran Santo Domingo y Barahona

La sala de espera del Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral quedó vacía debido al paro médico, que se extenderá hasta este miércoles. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La decisión del Colegio Médico Dominicano (CMD) de suspender este martes las consultas médicas y otros servicios de salud por 24 horas, afectó a cientos de pacientes que se trasladaron desde sus comunidades en busca de asistencia médica en hospitales del Gran Santo Domingo y Barahona.

En el Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral quedaron suspendidas las consultas y los procedimientos electivos. Solo se mantenían en funcionamiento las emergencias, la atención a pacientes críticos y las cirugías.

Así lo informó el pediatra infectólogo Clemente Torres, dirigente gremial y vocero de la protesta en el centro hospitalario, quien explicó que la huelga responde a demandas relacionadas con el pago de incentivos por antigüedad, la seguridad hospitalaria y el nombramiento de más médicos.

Torres indicó que los profesionales de la salud reclaman que el Estado cumpla con la asignación de los incentivos a quienes han completado el tiempo de servicio requerido. Según afirmó, algunos médicos deben esperar entre cinco y 15 años después de cumplir los requisitos para recibir ese beneficio.

El gremialista sostuvo que la situación económica del país hace más urgente atender las reivindicaciones del sector y expresó su expectativa de que el presidente Luis Abinader escuche los reclamos y cumpla los acuerdos establecidos con el CMD.

Falta de médicos

Entre las preocupaciones expuestas por Torres figura la escasez de personal médico en los hospitales, tanto en atención primaria como en las áreas de especialidades.

Como ejemplo, mencionó el servicio de anestesiología del Robert Reid Cabral, donde, según dijo, uno de los especialistas le comunicó que existe una deficiencia importante de personal y que otros dos médicos de esa área se marcharán este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-103256-am-8686ff6e.jpeg Los pasillos del Hospital Robert Reid Cabral lucen vacíos debido al paro de servicios convocado por el Colegio Médico. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Advirtió que, si no se incorporan nuevos profesionales, el servicio podría quedar con una disponibilidad insuficiente para responder a las necesidades del hospital.

También reclamó mayores medidas de seguridad en los centros de salud, al considerar que los médicos enfrentan riesgos cuando deben atender pacientes en las emergencias sin suficiente protección, en un contexto de aumento de la violencia en el país.

Pacientes llegan sin conocer la suspensión

La jornada de protesta sorprendió a pacientes que se habían trasladado desde distintas localidades para recibir atención médica en el centro infantil.

Joana Méndez González viajó desde Azua para realizarle un estudio a su hijo, quien tiene una condición especial. Al llegar al hospital, lamentó haber realizado el desplazamiento sin poder completar la gestión prevista.

"Vine pagando mi cuarto en balde", expresó.

De igual manera, Mercedes Santo contó a Diario Libre que se trasladó desde Yaguate para llevar a su hija a una consulta, pero desconocía que se realizaría el paro.

Por su parte, el presidente regional del CMD en el Distrito Nacional, Máximo Martínez Báez, afirmó que la huelga se cumplía en un 100 % en los hospitales de esa demarcación.

Martínez Báez explicó que se encontraba supervisando la jornada y aseguró que los médicos respaldaban el llamado de la directiva nacional del gremio, encabezada por su presidente, Luis Peña Núñez.

El dirigente también llamó al presidente Abinader a recibir a los representantes del CMD para buscar soluciones a las demandas del sector. Afirmó que el mandatario no se reúne con el gremio desde abril.

La huelga en el interior

Uno de los centros afectados por la paralización de los servicios, es el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de Barahona, donde se concentraron varios médicos en su explanada, para exigir mejoras salariales, mayor seguridad en los establecimientos de salud, nombramiento de personal y mejores condiciones laborales.

El doctor Roberto Espinosa Caminero, secretario de Finanzas de la filial del Colegio Médico Dominicano en la provincia sureña, aseguró que la paralización también se estaba cumpliendo en un 100 % y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles.

Explicó que entre las principales demandas figura la aplicación del incentivo del 15 % por tiempo en servicio, beneficio al que, según denunció, algunos médicos deben esperar hasta 20 años para acceder, pese a estar contemplado en la legislación.

Espinosa Caminero también reclamó la regularización de los horarios de atención primaria y el nombramiento de profesionales para cubrir las plazas vacantes en los hospitales, debido a que la falta de personal está provocando una sobrecarga de trabajo entre los médicos.

Asimismo, manifestó preocupación por las agresiones contra profesionales de la salud y citó un caso reciente ocurrido en La Romana, donde una médica habría sido agredida por una persona que irrumpió en el área de emergencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-114301-am-e0286d47.jpeg El Hospital Jaime Mota quedó sin pacientes como resultado de la huelga. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

El dirigente gremial sostuvo que las autoridades gubernamentales han incumplido compromisos establecidos en reuniones anteriores, por lo que consideró necesario retomar el diálogo para buscar soluciones definitivas.

Advirtió que los principales perjudicados por la paralización son los pacientes, quienes dejan de recibir consultas y otras atenciones médicas.

Hospital asegura que mantiene servicios esenciales

La directora del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, Yenny Olivero, aseguró que el centro mantiene funcionando las áreas de emergencias, cuidados intensivos, internamiento, laboratorio e imágenes diagnósticas, pese a la jornada de protesta.

La funcionaria exhortó a los usuarios a acudir al establecimiento cuando requieran asistencia en los servicios disponibles.

Olivero también destacó los trabajos de remozamiento y acondicionamiento que se ejecutan en las áreas de cirugía, neurocirugía y ortopedia, por disposición del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, y del director regional, Alfonso Herasme Trinidad.

Las intervenciones incluyen mejoras en climatización, iluminación y pintura, con el propósito de garantizar condiciones más adecuadas para pacientes y personal sanitario.

Por otra parte, el director regional del SNS, Alfonso Herasme Trinidad informó que los trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico del hospital presentan un avance aproximado del 80 % y podrían estar concluidos a finales de octubre.

Explicó que la intervención, cuya inversión supera los 60 millones, incluye la instalación de equipos de transferencia eléctrica procedentes de México, destinados a garantizar mayor estabilidad en el suministro energético.

Herasme Pesado reconoció que las deficiencias eléctricas han afectado distintas áreas del hospital, aunque aseguró que una empresa especializada trabaja en la solución del problema.

Precisó que el centro dispone de una planta eléctrica propia que permite mantener sus operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El funcionario atribuyó parte de las interrupciones a inconvenientes relacionados con el suministro de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

También destacó la instalación de acondicionadores de aire en diferentes áreas del establecimiento, como parte de las mejoras que ejecutan las autoridades sanitarias.

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Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.