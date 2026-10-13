¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que le diagnosticaron al papa León XIV?

Imagen ilustrativa de una consulta médica ( FOTO DE CANVA )

Al papa León XIV le extirparon este martes el lóbulo inferior del pulmón derecho durante una intervención quirúrgica que duró 90 minutos, luego de detectarle una masa cancerosa identificada como un adenocarcinoma pulmonar. Pero ¿en qué consiste este diagnóstico y cuáles son sus características?

El adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina en las células glandulares, encargadas de producir y secretar sustancias. Puede desarrollarse en distintos órganos, como los pulmones, el intestino, el estómago, la próstata, las mamas, el útero y el páncreas.

El portal del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, indica que, en el caso de los pulmones, el adenocarcinoma es uno de los principales tipos de cáncer pulmonar y forma parte del grupo conocido como cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Se origina en células que recubren estructuras pulmonares y producen sustancias como el moco. Puede presentarse tanto en fumadores como en personas que nunca han fumado.

Aunque comparten una denominación, los adenocarcinomas pueden evolucionar de manera diferente según el órgano afectado y las características del tumor. Algunos permanecen localizados, mientras que otros pueden invadir tejidos cercanos o extenderse a otras partes del cuerpo mediante un proceso conocido como metástasis.

Clasificación del adenocarcinoma

El adenocarcinoma puede clasificarse atendiendo a diferentes características, entre ellas el grado de diferenciación de sus células y la presencia o ausencia de invasión en los tejidos.

Entre las clasificaciones generales se encuentran:

Adenocarcinoma in situ: las células cancerosas permanecen en el tejido donde se originaron, sin invadir las estructuras más profundas. En el pulmón , esta denominación tiene criterios diagnósticos específicos.

las cancerosas permanecen en el donde se originaron, sin invadir las estructuras más profundas. En el , esta denominación tiene criterios diagnósticos específicos. Adenocarcinoma invasivo: las células tumorales han penetrado los tejidos circundantes. Dependiendo de su evolución, también pueden propagarse a otras partes del organismo.

las tumorales han penetrado los circundantes. Dependiendo de su evolución, también pueden a otras partes del organismo. Adenocarcinoma bien diferenciado: las células tumorales conservan características similares a las del tejido original. Este aspecto puede asociarse con un comportamiento menos agresivo, aunque no determina por sí solo la evolución de la enfermedad .

las tumorales conservan similares a las del original. Este aspecto puede asociarse con un menos agresivo, aunque no determina por sí solo la evolución de la . Adenocarcinoma moderadamente diferenciado: presenta características celulares intermedias entre los tumores bien diferenciados y los poco diferenciados.

presenta celulares intermedias entre los tumores bien diferenciados y los poco diferenciados. Adenocarcinoma poco diferenciado: las células presentan mayores diferencias respecto al tejido del que proceden. En determinados contextos, esto puede asociarse con un comportamiento más agresivo.

Para establecer el diagnóstico y determinar las características del tumor, los especialistas pueden recurrir a una biopsia y al análisis del tejido mediante estudios anatomopatológicos.

En el cáncer de pulmón también pueden ser necesarias pruebas de imagen y otros estudios para determinar la extensión de la enfermedad.

¿Cómo se trata el adenocarcinoma pulmonar?

El tratamiento depende del tipo de tumor, su estadio, la posible extensión a otros tejidos y las condiciones generales del paciente.

Entre las opciones terapéuticas se encuentran la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Los especialistas pueden utilizar una sola modalidad o combinar varias, según las características de cada caso.

Tratamiento y evolución

Cuando el cáncer se encuentra localizado y puede extirparse, la cirugía constituye una de las principales opciones de tratamiento. En determinados pacientes, puede complementarse con otros tratamientos para reducir el riesgo de que la enfermedad reaparezca.

Las terapias dirigidas y la inmunoterapia también pueden ser opciones en función de las características moleculares del tumor y del estadio de la enfermedad. Por ello, la elección del tratamiento requiere una evaluación médica individualizada.

Tras la intervención quirúrgica, el papa León XIV, de 71 años, «despertó con normalidad» y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación, situada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, en Roma. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Estado del papa

El propio pontífice había anunciado el pasado domingo que, durante unos controles médicos, le detectaron un nódulo pulmonar «en fase muy temprana y bien localizado», por lo que debía someterse a una intervención quirúrgica.

La operación se llevó a cabo este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.