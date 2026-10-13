Oncólogos denuncian supuestas malas prácticas de Senasa; la ARS defiende sus protocolos

El doctor José Ramírez, presidente Asociación Dominicana de Centros Oncológicos, durante una rueda de prensa. ( CEDIDA POR ASODCO )

La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (Asodco)advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad de los pacientes ante actuaciones de ARS Senasa, como cambios en prescripciones médicas, sustitución de prestadores y cuestionados mecanismos de entrega de medicamentos especializados. Ante los señalamientos, la aseguradora defendió sus protocolos clínicos y de adquisición de medicamentos y aseguró que mantiene abierto el diálogo con el sector.

Asodco solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), al Ministerio de Salud Pública y a otras autoridades competentes investigar las actuaciones denunciadas.

Los doctores José Ramírez y Claudia Santos, presidente y vicepresidenta de la asociación, respectivamente, expresaron su preocupación por el manejo de medicamentos oncológicos y de alto costo, que requieren condiciones específicas de conservación, dispensación y seguimiento clínico.

Cuestionaron particularmente la entrega directa de estos productos desde distribuidores a los pacientes cuando no existen mecanismos de supervisión y trazabilidad claramente verificables. También pidió aclarar quién comprueba que el afiliado recibe el medicamento prescrito, quién supervisa las condiciones de almacenamiento y cómo se responde ante posibles errores, deterioro de los productos o interrupciones de los tratamientos.

"Una decisión administrativa no puede convertirse en una amenaza para la seguridad del paciente", expresaron los representantes de Asodco en una nota de prensa.

La asociación, que realizó una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas, sostuvo que cualquier modificación en los procesos de atención debe preservar el criterio del médico tratante, la continuidad asistencial y los derechos de los afiliados. Por ello, pidió a Senasa explicar públicamente los protocolos que sustentan los cambios denunciados y los controles establecidos para garantizar la seguridad de los medicamentos.

"La salud no es una mercancía y la seguridad del paciente no es negociable", manifestaron en una nota de prensa.

Senasa defiende sus protocolos

En respuesta a los cuestionamientos, Senasa reafirmó su compromiso con la seguridad, calidad y continuidad de los tratamientos de sus afiliados con cáncer y aseguró que las solicitudes de terapias oncológicas son evaluadas por un equipo de médicos especializados.

Según la institución, esas evaluaciones toman como referencia las prescripciones de los médicos tratantes, así como guías y protocolos clínicos internacionales, con el propósito de procurar que los pacientes reciban tratamientos adecuados a sus necesidades.

En cuanto a la calidad de los medicamentos, la aseguradora afirmó que adquiere productos de proveedores que cuentan con los registros y autorizaciones correspondientes de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

Agregó que los medicamentos oncológicos autorizados deben contar con el aval de agencias regulatorias internacionales reconocidas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Sobre el suministro y la conservación de estos productos, Senasa indicó que mantiene sus políticas de adquisición y distribución para procurar la continuidad de los tratamientos, aunque no detalló en su comunicación los procedimientos específicos cuestionados por Asodco.

Reuniones con el sector

La aseguradora también informó que ha sostenido tres reuniones con representantes del sector oncológico para abordar asuntos relacionados con la autorización, el suministro y la administración de medicamentos. Aseguró que mantiene abiertos los canales de comunicación con los centros especializados.

Asimismo, invitó a Asodco a presentar los casos específicos que requieran revisión, con el objetivo de evaluar cada situación y determinar las acciones correspondientes.

Senasa señaló que, como administradora de riesgos de salud, debe garantizar las coberturas correspondientes y procurar el uso eficiente de los recursos destinados a medicamentos de alto costo, mediante mecanismos de negociación que permitan ampliar el acceso a los tratamientos sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.