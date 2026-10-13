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Sisalril amplía cobertura para jubilados y pensionados con tratamientos para VIH y tuberculosis

La resolución también incluye tratamientos para condiciones específicas como gigantomastia y ginecomastia

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    Sisalril amplía cobertura para jubilados y pensionados con tratamientos para VIH y tuberculosis
    Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    Los jubilados y pensionados del Estado contarán con nuevas prestaciones de salud, entre ellas tratamientos para la gigantomastia y la ginecomastia, medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH y atención integral para la tuberculosis, tras una ampliación de la cobertura dispuesta por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

    La medida, establecida mediante la Resolución 00269-2026, también incluye medicamentos esenciales contemplados en el cuadro básico y aumenta las tarifas que reciben los profesionales por las consultas ambulatorias de psicología, psiquiatría y odontología.

    "Este reajuste fortalece la cobertura médica disponible sin impactar el bolsillo de los jubilados y pensionados, asegurando una atención más inclusiva, equitativa y eficaz", subrayó el organismo.

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    Según informó la Sisalril, la disposición beneficiará a más de 122,000 afiliados en los Planes Especiales de Salud de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), entre ellos médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses, agrónomos y otros profesionales, así como sus dependientes directos.

    Mayores beneficios

    El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, explicó que la medida busca reducir la brecha entre las prestaciones de estos planes especiales y el catálogo de servicios del Régimen Contributivo.

    • La resolución también instruye a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) a realizar las dispersiones correspondientes a los nuevos montos para garantizar el financiamiento de las prestaciones.

    La entidad afirmó que con esta decisión reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para garantizar la equidad en la atención, sostenibilidad del sistema y el bienestar de toda la población afiliada.

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