CMD denuncia deuda de RD$27 millones del Intrant por servicios de médicos auditores

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, denunció este miércoles que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mantiene una deuda de 27 millones de pesos con el gremio, correspondiente a los pagos por los servicios de médicos auditores, situación que, según afirmó, se prolonga desde hace aproximadamente un año.

Peña Núñez explicó que estos servicios forman parte de acuerdos establecidos hace décadas, mediante los cuales médicos realizan evaluaciones, entre ellas los exámenes de la vista requeridos para los trámites relacionados con el tránsito.

Indicó que el CMD ha asumido mensualmente los pagos a los profesionales involucrados para cumplir con los compromisos económicos adquiridos, pese a que la institución todavía no ha recibido los recursos correspondientes por parte del Intrant.

El presidente del gremio señaló que la situación se ha mantenido desde la gestión anterior de la institución y aseguró que el colegio ha procurado resolver el conflicto mediante el diálogo.

CMD espera reunión con el presidente

Durante sus declaraciones, también se refirió a los acercamientos con otras entidades para atender las demandas del sector médico, entre ellas los reclamos relacionados con los incentivos por antigüedad, las construcciones hospitalarias y otras reivindicaciones laborales.

Explicó que algunas instituciones han respondido a las solicitudes del gremio, mientras que otras mantienen los asuntos pendientes o en proceso de resolución. Sin embargo, consideró que las respuestas han sido lentas y que todavía no se han concretado soluciones definitivas.

Sobre los incentivos por antigüedad, sostuvo que las autoridades han informado que no disponen de los fondos necesarios para cumplir con ese compromiso.

Peña Núñez manifestó que el Colegio Médico Dominicano espera ser convocado en las próximas semanas a una mesa de diálogo con el presidente Luis Abinader, con la participación de las instituciones vinculadas a los reclamos del gremio.

Explicó que el objetivo es abordar las demandas pendientes y lograr acuerdos que permitan resolverlas de manera definitiva. Consideró necesaria la participación de las entidades responsables para agilizar las respuestas y evitar que los compromisos continúen sin cumplirse.

CMD afirma que el paro médico se cumplió en un 100 %

De igual manera, el Colegio Médico Dominicano informó que el paro de labores por 24 horas convocado para ayer se cumplió en un 100 %, según los datos ofrecidos por la organización.