DIDA respalda a Senasa por eliminar intermediarios en compra de medicamentos oncológicos

Edificio de la DIDA. ( ARCHIVO / DL )

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) respaldó la decisión del Seguro Nacional de Salud (Senasa) de eliminar intermediarios en la compra de medicamentos oncológicos, con el propósito de reducir costos y proteger los recursos del sistema de salud.

El titular de la DIDA, Elías Báez, explicó que, tras conversar con el director de Senasa, Edward Guzmán, conoció que la medida busca que la aseguradora adquiera los medicamentos directamente en las farmacias, sin que los centros oncológicos intervengan como intermediarios en la compra.

Reacción oficial

Según Báez, Senasa no está cambiando las recetas ni sustituyendo los medicamentos prescritos por los médicos tratantes.

El respaldo de la DIDA se produce luego de las inquietudes expresadas por representantes del sector oncológico sobre los procedimientos de autorización y suministro de los fármacos utilizados para tratar el cáncer.

Báez sostuvo que la reducción de costos debe ir acompañada del respeto a las indicaciones médicas y de la garantía de que los pacientes reciban sus medicamentos a tiempo.

"Estaremos vigilando que se garantice el derecho a la salud, pero sin perjudicar los bolsillos de los afiliados en favor de los intereses de los comercios", afirmó.

Senasa informó que las solicitudes de tratamientos oncológicos son evaluadas por un equipo de médicos especializados, tomando en cuenta las prescripciones de los especialistas tratantes y las guías y protocolos clínicos internacionales.

La DIDA recordó que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben garantizar las coberturas establecidas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y evitar interrupciones injustificadas que puedan comprometer la salud de los afiliados.

La institución exhortó a los pacientes con cáncer que enfrenten dificultades para obtener sus medicamentos, detecten cambios no autorizados en sus tratamientos o sufran interrupciones en el suministro a acudir a la entidad para recibir orientación y asistencia.