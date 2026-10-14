El paro médico dejó a pacientes sin consultas en hospitales del país

Así lucía una sala en el Hospital Robert Reid Cabral ayer. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El paro nacional de 24 horas convocado ayer martes por el Colegio Médico Dominicano (CMD) provocó la suspensión de consultas y cirugías electivas en hospitales públicos del Gran Santo Domingo, Santiago, Barahona y La Altagracia, obligando a numerosos pacientes a reprogramar sus citas.

Durante un recorrido de Diario Libre por los hospitales Marcelino Vélez Santana y Salvador B. Gautier y Robert Reid Cabral, se observaron pacientes haciendo filas para cambiar sus consultas, debido a que desconocían la convocatoria del gremio.

En el Salvador B. Gautier, el gerente de Enseñanza, Santos Ramírez, explicó que la mayoría de los médicos acató el paro, aunque permanecieron operativas las emergencias y las unidades de cuidados críticos.

Paralización en las provincias

En Santiago, pacientes que viajaron desde otras comunidades lamentaron la suspensión de los servicios. Ana Collado, procedente de Villa Bao, aseguró que perdió tiempo y dinero al acudir al hospital Presidente Estrella Ureña.

Ángel Rodríguez, quien viajó desde Tavera, en La Vega, hasta el hospital José María Cabral y Báez, gastó 1,000 pesos en transporte y recibió una nueva cita para el 26 de noviembre.

En Barahona, médicos del Hospital Regional Universitario Jaime Mota se concentraron en la explanada del centro para exigir mejoras salariales, seguridad y nombramiento de personal.

El dirigente gremial Roberto Espinosa Caminero aseguró que el paro se cumplía en un 100 %, mientras la directora del hospital, Yenny Olivero, informó que continuaban funcionando emergencias, internamiento, laboratorio y estudios diagnósticos.

En La Altagracia, el presidente provincial del CMD, Marcos Pérez, confirmó la suspensión de consultas y cirugías electivas en los hospitales de Higüey, Verón y otros establecimientos sanitarios.

Los servicios de emergencia y la atención a pacientes en estado crítico continuaron operando durante la jornada de protesta.

Demandas del gremio El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó el paro nacional de 24 horas para exigir el cumplimiento de reivindicaciones laborales y mejoras en los hospitales públicos. Entre sus principales demandas figuran el pago del incentivo del 15 % por antigüedad, la revisión de las guardias presenciales, el reajuste de los incentivos por distancia y el nombramiento de médicos generales y especialistas para cubrir plazas vacantes. El gremio también reclama mayor seguridad en los establecimientos sanitarios, equipos funcionales, insumos y mejores condiciones laborales. Sus representantes denuncian incumplimientos de compromisos asumidos por las autoridades y solicitan retomar el diálogo para alcanzar soluciones definitivas.

Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.

Omar Medina Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.