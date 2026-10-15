Depresión, ansiedad y estrés laboral, entre principales problemas de salud mental en Santiago

Keyla Aybar, directora del Servicio de Atención para el Bienestar (Sab) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) ( ANEUDY TAVÁREZ/DIARIO LIBRE )

La depresión, la ansiedad y el estrés laboral figuran entre los principales problemas de salud mental que afectan a la población de Santiago, con consecuencias que pueden repercutir en las relaciones familiares, el desempeño profesional y la calidad de vida, advirtieron especialistas.

La alerta fue planteada durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Salud Mental y Bienestar Integral Humanízate 2026, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El doctor Zoilo Emilio García-Batista, especialista en cognición, emoción y estrés, explicó que los trastornos depresivos y de ansiedad se encuentran entre las afecciones emocionales más comunes.

Indicó que, en la República Dominicana, la prevalencia de los trastornos depresivos ronda el 4.7 % de la población, mientras que la de los trastornos de ansiedad alcanza el 5.7 %.

El especialista señaló que estas condiciones también tienen repercusiones económicas y sociales debido a los gastos en consultas psicológicas y medicamentos, el ausentismo laboral, la rotación de personal y los retiros anticipados del trabajo.

Advirtió que la depresión puede manifestarse mediante tristeza persistente, desesperanza, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y dificultades para concentrarse.

Explicó que la ansiedad puede provocar palpitaciones, tensión muscular y otras manifestaciones físicas que interfieren con las actividades cotidianas.

García-Batista alertó que, cuando estos trastornos no reciben atención oportuna, pueden agravarse y volverse crónicos. Por ello, recomendó buscar ayuda profesional desde la aparición de los primeros síntomas, a través de los servicios de atención primaria, hospitales, clínicas y centros especializados.

Llaman a reconocer las señales de alerta

Por su parte, Keyla Aybar, directora del Servicio de Atención para el Bienestar (SAB) de la Pucmm, destacó la importancia de hablar de salud mental sin tabúes y promover espacios seguros donde las personas puedan expresar sus dificultades emocionales y recibir orientación.

Explicó que los cambios de conducta, la apatía, los problemas de concentración y algunas molestias físicas pueden ser señales de alerta que requieren atención.

Aybar consideró fundamental fortalecer las redes de apoyo mediante la participación de familiares, amigos y personas de confianza dispuestas a escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

También señaló que el estrés laboral y el síndrome de desgaste profesional representan desafíos importantes para trabajadores y directivos debido a sus efectos sobre la motivación, el comportamiento y el bienestar emocional.

Durante el acto, el rector de la universidad, reverendo padre doctor Secilio Espinal, llamó a promover una cultura del cuidado sustentada en la dignidad humana, la escucha y la prevención.

Espinal también destacó la labor que desarrolla la universidad a través del Servicio de Atención para el Bienestar y el Observatorio de Salud Mental y Bienestar, iniciativas que buscan integrar la investigación científica, la atención profesional y el acompañamiento comunitario.

Sobre el congreso

El congreso se celebra este jueves 15 y viernes 16 de octubre en el Auditorio de Ciencias de la Salud del campus de Santiago de la Pucmm, bajo el lema "Humanizar también es una forma de sanar".

La agenda reúne a especialistas nacionales e internacionales en conferencias magistrales, conversatorios y espacios de actualización científica sobre los desafíos de la salud mental en los ámbitos clínico, educativo, organizacional y social.