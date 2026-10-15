Encuesta revela alto consumo de bebidas azucaradas en niños de 6 a 23 meses

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-Mics) 2025, reflejan que el 70.4 % de los niños y niñas de entre 6 y 23 meses consume al menos una bebida azucarada. ( FREEPIK )

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-Mics) 2025, realizada con una muestra efectiva de 29,676 hogares, evidenciaron desafíos en la calidad de la alimentación de los niños y niñas durante la primera infancia en la República Dominicana.

Según los resultados del estudio, citado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 70.4 % de los niños y niñas de entre 6 y 23 meses consumió al menos una bebida azucarada, mientras que el 38.5 % ingirió alimentos clasificados como no saludables.

La encuesta también reflejó que el consumo de alimentos no saludables aumenta con la edad. Entre los niños y niñas de 18 a 23 meses, el 53.8 % consumió alimentos no saludables, frente al 20.7 % de aquellos de entre 6 y 8 meses.

La categoría de bebidas azucaradas incluye productos comerciales, como jugos 100 % de fruta y bebidas a base de jugo, así como preparaciones caseras a las que se añadió algún tipo de endulzante. En tanto, los alimentos no saludables comprenden productos con altos niveles de azúcar, sal o grasas no saludables.

Los resultados de la encuesta, también identificaron avances en la diversidad alimentaria: el 60.6 % de los niños y niñas de 6 a 23 meses alcanzó el umbral mínimo de diversidad alimentaria, definido como el consumo de alimentos pertenecientes a, al menos, cinco de ocho grupos alimentarios.

Llamado a fortalecer las políticas

A propósito del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, Unicef pidió fortalecer las políticas y acciones que garanticen a cada niña y niño, especialmente durante los primeros años de vida, el acceso a una alimentación variada, nutritiva, segura y adecuada para su desarrollo.

Mediante un comunicado, el representante de Unicef en la República Dominicana, Carlos Carrera, señaló que garantizar una buena nutrición durante la primera infancia requiere mejorar la calidad de la alimentación complementaria, fortalecer la educación nutricional y asegurar que las familias puedan acceder a dietas saludables, variadas y asequibles.

"Garantizar una buena nutrición en la primera infancia implica mucho más que asegurar la disponibilidad de alimentos. Requiere mejorar la calidad de la alimentación complementaria, fortalecer la educación nutricional y asegurar que las familias puedan acceder a dietas saludables, variadas y asequibles", afirmó Carrera.

Recomendaciones nutricionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, a partir de los seis meses, la leche materna se complemente con alimentos variados, seguros y ricos en nutrientes. Asimismo, desaconseja ofrecer a los niños y niñas de 6 a 23 meses bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar, sal y grasas trans.

La OMS también recomienda evitar la adición de azúcares y sal a los alimentos complementarios, ofrecer una variedad de productos ricos en nutrientes y continuar la lactancia materna hasta los dos años o más.

Según Unicef, durante los primeros dos años de vida una nutrición adecuada favorece el desarrollo cognitivo, contribuye a establecer hábitos alimentarios saludables y puede reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en etapas posteriores.

En cambio, el consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas trans puede desplazar productos más nutritivos y aumentar los riesgos para la salud, incluida la caries dental.

Diversidad alimentaria y etiquetado

En ese contexto, Unicef destacó la importancia de fortalecer los entornos en los que las familias toman decisiones sobre la alimentación. La organización señaló que contar con información nutricional clara, visible y fácil de comprender puede facilitar la identificación de los componentes de los alimentos preenvasados y contribuir a decisiones de compra más informadas.

Con relación a las medidas para facilitar decisiones alimentarias informadas, indicaron el Ministerio de Salud Pública ha avanzado en la discusión de una propuesta de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) para alimentos preenvasados . La propuesta sometida a consulta pública contempla advertencias sobre nutrientes y componentes como azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes.

Unicef considera que el etiquetado nutricional es una herramienta complementaria dentro de una estrategia integral de salud pública, junto con la educación alimentaria, la protección de la niñez frente a la promoción de productos no saludables y las medidas que favorezcan la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos.

Una responsabilidad compartida

Los resultados de la encuesta reflejan que combatir el hambre es indispensable, pero no suficiente para garantizar una nutrición adecuada durante la infancia. También es necesario prestar atención a la calidad, diversidad, inocuidad y composición nutricional de los alimentos, así como a las condiciones económicas y sociales que determinan su acceso.

Unicef subrayó que promover una alimentación saludable durante los primeros años de vida no debe recaer exclusivamente en las familias, sino que requiere políticas públicas, servicios de salud fortalecidos, información accesible y entornos alimentarios que faciliten decisiones favorables al desarrollo infantil.

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