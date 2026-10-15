Día Mundial de la Ambliopía: Incocegla evalúa a 130 niños en Cristo Rey

De acuerdo con estadísticas de Incocegla, durante el último año la institución atendió a 22,180 pacientes de entre 0 y 16 año. ( CEDIDA POR INCCEGLA )

El Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla) evaluó a 130 niños de entre 3 y 8 años durante una jornada de prevención de la ambliopía realizada en el Caipi de La Zurza, en Cristo Rey, con motivo del Día Mundial de esta condición, que se conmemora cada 15 de octubre.

La evaluación estuvo a cargo de oftalmólogas pediátricas y especialistas en estrabismo, con el propósito de detectar posibles alteraciones visuales y facilitar su atención oportuna.

El presidente de Incocegla, Tomás Vargas, agradeció al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) por su colaboración para desarrollar la actividad, que por primera vez se realizó fuera de las instalaciones de la entidad.

La jornada incluyó charlas dirigidas a padres y tutores sobre el cuidado de la visión infantil, las señales de alerta y la importancia de las evaluaciones periódicas. También se realizaron actividades recreativas en las que los niños diseñaron sus propios lentes.

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La ambliopía, conocida como ojo vago u ojo perezoso, es una alteración del desarrollo visual que requiere detección temprana para favorecer mejores resultados con el tratamiento adecuado.

De acuerdo con estadísticas de Incocegla, durante el último año la institución atendió a 22,180 pacientes de entre 0 y 16 años, entre los cuales registró una prevalencia de ambliopía de 1.7 %