Salud Pública reporta 45 muertes infantiles en su último boletín; suman 1,500 en lo que va de año

El Ministerio de Salud Pública reportó 45 muertes infantiles en su último boletín epidemiológico, correspondiente a la semana 39 de 2026.

El informe refleja un aumento de cinco fallecimientos en comparación con la semana 38, cuando se notificaron 40 defunciones.

Según las autoridades sanitarias, durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, 38 de las 45 muertes registradas correspondieron al período neonatal.

Con estas cifras, el acumulado de fallecimientos infantiles asciende a 1,500 en lo que va de año, de los cuales 1,257 ocurrieron en menores de 28 días de vida.

El ministerio indicó que mantiene la vigilancia y el seguimiento continuo del comportamiento de la mortalidad infantil y neonatal, así como de su distribución territorial. Estas labores permiten generar información oportuna para orientar las acciones de atención, prevención y seguimiento en los servicios de salud.

Situación de mortalidad materna

En cuanto a la mortalidad materna, el último boletín epidemiológico reportó ocho defunciones de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.

Los fallecimientos se registraron en las provincias Santo Domingo , San Cristóbal , Santiago, La Altagracia y Duarte. De las mujeres fallecidas, cinco eran de nacionalidad dominicana y tres, haitiana.

, , Santiago, y Duarte. De las mujeres fallecidas, cinco eran de nacionalidad dominicana y tres, haitiana. Con estos casos, el acumulado de muertes maternas asciende a 120 en lo que va de 2026.

Enfermedades infecciosas actuales

Durante la semana epidemiológica 39 de 2026, el reporte no confirmó nuevos casos de leptospirosis. Asimismo, el documento señala que la transmisión de esta enfermedad mantiene una tendencia sostenida a la baja en las semanas más recientes.

En cuanto a la malaria, tampoco se notificaron casos positivos durante el período. El boletín destaca una reducción importante en comparación con el mismo lapso de 2025, cuando se habían confirmado 16 casos.

La vigilancia centinela de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en la República Dominicana evidenció la circulación de influenza B Victoria, influenza A(H1N1)pdm09 y coronavirus SARS-CoV-2, con predominio del virus de influenza A(H1N1)pdm09, según informó Salud Pública.

En la semana epidemiológica 39, el Ministerio notificó 15 casos confirmados. La distribución geográfica muestra una mayor concentración en la provincia La Altagracia, con 10 casos, seguida de Santo Domingo, con tres, y Sánchez Ramírez, con dos.

Los casos notificados de dengue se mantienen dentro de la zona de éxito del corredor endémico, por debajo del umbral de seguridad esperado, de acuerdo con el patrón histórico correspondiente al período 2019-2025.