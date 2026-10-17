Unas siete mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada día en República Dominicana

Estudio en los senos de una mujer. ( SHUTTERSTOCK )

Alrededor de 2,609 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año en República Dominicana, lo que equivale a unos siete casos diarios, informó el doctor Tammy Santana, encargado del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública.

El funcionario ofreció la información durante el acto de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, encabezado por el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, en el que se destacaron las acciones que impulsa el país para fortalecer la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad.

Santana indicó que la elaboración del Plan Estratégico de Cáncer de Mama 2026-2030 y de un protocolo para la detección temprana y el manejo integral permitirá reforzar la respuesta nacional frente a esta enfermedad.

Acciones para mejorar la atención

Durante la actividad, Pérez señaló que los avances en cobertura sanitaria deben traducirse en un acceso efectivo y continuo a los diagnósticos oportunos, los tratamientos y la atención especializada, independientemente de la condición económica de los pacientes o del lugar donde residan.

El viceministro también resaltó la importancia de la iniciativa mundial que busca reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 2.5 % anual, con la meta de evitar 2.5 millones de muertes en todo el mundo durante un período de 20 años.

El Ministerio de Salud Pública destacó entre las medidas implementadas el fortalecimiento de la prevención y la detección oportuna, la mejora del equipamiento para el diagnóstico y la atención, así como la capacitación de más de 600 profesionales sanitarios.

A estas acciones se suman jornadas educativas y campañas de detección desarrolladas en coordinación con las Direcciones Provinciales de Salud, con el propósito de ampliar el alcance de los servicios y promover la identificación temprana de posibles signos de alerta.

Pérez informó, además, que el país avanza en el desarrollo del Registro Nacional de Cáncer, una herramienta que permitirá conocer la magnitud de la enfermedad, evaluar los resultados de las intervenciones y orientar la formulación de políticas públicas.

El funcionario sostuvo que estos esfuerzos institucionales deben estar acompañados de una mayor participación ciudadana y sensibilización comunitaria, para que más mujeres reconozcan las señales de alerta y acudan oportunamente a los servicios de salud.

Asimismo, Salud Pública resaltó las acciones dirigidas a fortalecer la protección financiera de los pacientes mediante la cobertura de medicamentos, con el objetivo de reducir la carga económica que representa la enfermedad para las familias.

Llamado a vencer el miedo

Durante la conmemoración también se llamó a combatir el miedo, el estigma y la desinformación que pueden retrasar la búsqueda de atención médica o contribuir al abandono de los tratamientos.

En la actividad participó Bernardino Vitoy, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), quien reconoció los esfuerzos del país para fortalecer la respuesta sanitaria y el acceso al tratamiento de los pacientes.

El acto reunió, además, a representantes de sociedades médicas especializadas, pacientes y otras autoridades vinculadas a la prevención y atención del cáncer de mama.