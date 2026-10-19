Estas son las señales de alerta del cáncer de mama que no debes ignorar

La aparición de un nódulo en la mama o la axila, cambios en el tamaño o la forma del seno, retracción de la piel, enrojecimiento y secreciones anormales por el pezón son algunas de las señales de alerta del cáncer de mama ante las cuales las mujeres deben acudir oportunamente a una consulta médica.

Así lo advirtió este lunes la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, que llamó a la población femenina a priorizar la detección temprana de esta enfermedad, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El presidente de la entidad, el oncólogo clínico Miguel Monanci, explicó que el cáncer de mama puede avanzar sin producir dolor durante sus etapas iniciales, por lo que insistió en la importancia de no posponer la consulta médica ante cualquier cambio sospechoso.

El especialista señaló que este tipo de cáncer es el más frecuente entre las mujeres y constituye la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina de República Dominicana.

Como parte de las medidas para favorecer su detección oportuna, recomendó la autoexploración mamaria mensual, el examen clínico y la mamografía, de acuerdo con las indicaciones médicas individuales.

Asimismo, exhortó a las mujeres, sus familias y a las instituciones públicas y privadas a promover los chequeos médicos y la educación sobre la enfermedad para contribuir a salvar vidas.

Más de 3,200 casos en República Dominicana

De acuerdo con las estadísticas de GLOBOCAN 2022 y el Ministerio de Salud Pública, citadas por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, en República Dominicana se registraron 3,244 nuevos casos de cáncer de mama y 1,457 muertes por esta enfermedad durante 2022.

La entidad indicó que el cáncer de mama representa el 34.4 % de los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres del país.

En el ámbito mundial, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citadas por la sociedad médica indican que en 2024 se produjeron 2.4 millones de nuevos casos y 694,000 muertes por esta enfermedad.

Las proyecciones mencionadas por Monanci apuntan a que, para 2050, podrían registrarse 3.2 millones de nuevos casos y 1.1 millones de fallecimientos a nivel mundial.

Factores de riesgo del cáncer de mama

El presidente de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica explicó que entre los principales factores de riesgo se encuentran tener más de 40 años, los antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario y las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2.

También mencionó la menarquia temprana, la menopausia tardía y la nuliparidad, así como factores modificables relacionados con la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo.

En cuanto al tratamiento, Monanci destacó que debe abordarse de manera multidisciplinaria y personalizada, tomando en consideración el subtipo molecular del tumor, el estadio de la enfermedad y las características particulares de cada paciente.

En el marco de la conmemoración, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica reafirmó su compromiso con la educación sobre el cáncer de mama, la promoción de estilos de vida saludables y el respaldo a los programas públicos destinados a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.