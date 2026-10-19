Hospital Robert Reid Cabral reporta reducción de su deuda de RD$235 a RD$41 millones

La directora del Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, Mabel Jones. ( CEDIDA A DL. )

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral reportó una reducción de su deuda institucional de 235 millones de pesos en 2023 a 41 millones en la actualidad, lo que representa una disminución de 194 millones de pesos durante los últimos tres años de gestión, informó la directora del centro, Mabel Jones.

Las cifras fueron presentadas por Jones durante la tercera Jornada Científica 2026 del centro de salud, en la que ofreció un balance de su administración, que incluyó intervenciones en la infraestructura, ampliación de servicios y cumplimiento de metas institucionales.

De acuerdo con los datos suministrados por la dirección del hospital, otro de los indicadores que registró cambios fue el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), cuya puntuación pasó de 70 puntos en 2023 a 98 en la actualidad.

Jones atribuyó los resultados al trabajo conjunto del personal y al compromiso institucional con la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la atención pediátrica.

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Infraestructura y servicios

En cuanto a la infraestructura, la directora informó intervenciones en las áreas de facturación, toma de muestras, cocina, comedor y lobby del hospital, además de instalarse dos nuevos elevadores.

También reportó la habilitación de espacios destinados al servicio de infusión, la atención de la salud mental y los cuidados posquirúrgicos.

Jornada científica

La presentación del informe de gestión se realizó en el marco de la tercera Jornada Científica 2026 del hospital, que reunió a especialistas y profesionales de la salud para actualizar conocimientos e intercambiar experiencias sobre la atención quirúrgica pediátrica.

Durante el encuentro se abordaron temas como el trauma craneoencefálico en niños, la enfermedad de Hirschsprung, el dolor abdominal pediátrico, las patologías quirúrgicas en recién nacidos, las fracturas infantiles y las malformaciones anorrectales.

La agenda también incluyó exposiciones sobre el manejo de la traqueotomía, las masas abdominales, la fisura labial y palatina, los vómitos biliares en recién nacidos y lactantes, la humanización de los servicios sanitarios y los riesgos psicosociales asociados al ejercicio de la pediatría.

Como parte de la actividad, el hospital reconoció a médicos por su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la medicina y a la atención de la población infantil.