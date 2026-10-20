La Sisalril incorpora el burnout y los trastornos mentales al cuadro de enfermedades profesionales

Un hombre realiza labores de mantenimiento a un automóvil en un taller mecánico. ( CEDIDA POR SISALRIL )

El síndrome de agotamiento laboral (burnout), los trastornos mentales, y diversos tipos de cáncer con origen ocupacional figuran entre las nuevas patologías incorporadas al nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales presentado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), para ampliar el alcance de la protección de los trabajadores frente a las afecciones vinculadas con su actividad laboral.

A través de un comunicado de prensa, la entidad informó que la medida fue establecida mediante la Resolución Administrativa 00270-2026 y contempla la incorporación de afecciones relacionadas con factores psicosociales, junto con enfermedades respiratorias, musculoesqueléticas, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares.

Entre las novedades destacan los cuadros depresivos, los trastornos no orgánicos del sueño y el síndrome de agotamiento laboral, así como distintos tipos de cáncer que pueden estar asociados a exposiciones ocupacionales, incluidos los de pulmón, laringe, faringe, cavidad nasal, estómago, hígado, riñón, vejiga, próstata y piel.

La Sisalril explicó que las enfermedades incluidas en el nuevo cuadro están organizadas en siete grupos, según el riesgo que las origina. Para cada una se detallan el agente causal, la patología y las actividades laborales en las que suele presentarse.

"Esta actualización responde a la necesidad de fortalecer la gestión frente a los riesgos laborales, en consonancia con las transformaciones en el mercado laboral, los avances de la medicina y la identificación de nuevos factores de riesgo, conforme a los estándares internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo", precisó.

Prestaciones para los trabajadores afectados

La Sisalril destacó que, de acuerdo con el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), aprobado mediante el Decreto núm. 287-26, las enfermedades profesionales que generen gastos de salud e incapacidad laboral temporal o permanente podrán recibir cobertura médica.

Explicó que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), responsable de administrar estas prestaciones, tendrá a su cargo la cobertura de los gastos de salud derivados de las enfermedades laborales reconocidas y el registro de las incapacidades que estas ocasionen.

Por esta razón, la Sisalril indicó que se creó la Comisión Técnica Interinstitucional para la Revisión y Actualización del Cuadro de Enfermedades Profesionales (CTI-CEP), que evaluará periódicamente el instrumento y recomendará cambios en función de los avances científicos, tecnológicos y de la identificación de nuevos riesgos laborales.

La institución señaló que esta reforma busca garantizar que la protección de la salud de los trabajadores evolucione al ritmo de las exigencias y los desafíos del entorno laboral actual.