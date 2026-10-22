Más de 146,000 tamizajes y 332 pacientes en tratamiento: el balance de ChequéateRD

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón y otras autoridades durante la celebración del quinto aniversario del programa ChequéateRD ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, informó este jueves que el programa ChequéateRD ha realizado 146,000 tamizajes para la detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata entre mayo de 2021 y octubre de 2026.

Arbaje ofreció los datos durante la celebración del quinto aniversario de la iniciativa, realizada en el Paseo 30 de Mayo, donde destacó el impacto del programa en la prevención y detección temprana de estas enfermedades.

"Cuando comenzamos con este programa éramos conscientes de su importancia. Hoy nos sentimos profundamente orgullosas de ver que cada chequeo representa una historia de amor propio y una oportunidad real de cuidar la vida a tiempo", indicó.

"Cuidarse no distingue sexo; vencer el temor y acudir a una cita es un gesto de profunda responsabilidad y afecto hacia los nuestros", manifestó Arbaje.

ChequéateRD es una iniciativa de la Oficina de la Primera Dama, a través de Uniendo Voluntades, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ofrece servicios gratuitos para la detección oportuna de estos tipos de cáncer.

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Durante la actividad, el director del SNS, Julio Landrón, informó que actualmente el programa mantiene a 19,208 pacientes en seguimiento activo y a otros 332 en tratamiento.

El funcionario explicó que la iniciativa ha fortalecido la capacidad de respuesta de los centros de salud mediante la instalación de equipos modernos, la capacitación del personal y la realización de jornadas que incluyen servicios de ginecología, urología, medicina general, odontología y nutrición, entre otras especialidades.

"Por eso, este programa de prevención y de evaluación oportuna puede hacer la diferencia entre detectar una enfermedad en la primera etapa de su vida, de su inicio, o dar la posibilidad también para tratarla bien, y la diferencia de detectarla ya cuando no hay tiempo, cuando ya le quedan pocos años de vida", expresó Landrón.

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Reducirán lista de espera de medicamentos de alto costo

En el marco de la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el Gobierno pondrá en marcha un programa para reducir en un 25 % la lista de espera de pacientes que necesitan medicamentos de alto costo en un período inferior a seis meses.

El funcionario explicó que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se introducirán medicamentos para más de 1,500 personas, con el objetivo de disminuir la cantidad de pacientes que esperan recibir estos tratamientos.

Atallah también se refirió a la implementación del Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC), una iniciativa que busca incorporar de manera gradual la cobertura de estos fármacos a la seguridad social.

Precisó que el programa comenzó con 13 medicamentos, seleccionados por encontrarse entre los más utilizados y los que generan mayores dificultades para los pacientes.

"Para garantizar que de esos 13 medicamentos se generen alrededor de 6 millones de pesos de cobertura para los pacientes", expresó Atallah.

El ministro indicó que la iniciativa busca garantizar la cobertura de los tratamientos y permitir que los recursos disponibles se destinen a ampliar la atención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/22102026-5to-aniversario-de-programa-deteccion-oportuna-de-cancer-de-mama-joliver-brito202610220031-91e636a4.jpg Ministro de salud pública, Victor Atallah (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Instalarán 72 mamógrafos en todo el país

Por otro lado, el director del SNS, Julio Landrón, anunció que el presidente Luis Abinader dispuso la instalación de 72 mamógrafos en todo el territorio nacional, con el propósito de ampliar el acceso gratuito a estos estudios.

Según explicó, los equipos estarán disponibles para las personas que necesiten realizarse una mamografía, como parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios de prevención y detección oportuna.

"Una sola mamografía, gratuitamente, el Gobierno le facilita mamografía a todo aquel que la necesita y lo vamos a extender en toda la geografía nacional", dijo Landrón.