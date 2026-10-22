¿Por qué una madre Rh- necesita una inyección después de dar a luz a un bebé Rh+?

Los pies de un bebé recién nacido. ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer puede dar a luz a un bebé sano y, sin embargo, necesitar un medicamento para prevenir complicaciones en un embarazo futuro.

Esto puede ocurrir cuando la madre tiene sangre Rh negativo y su hijo Rh positivo, una diferencia sanguínea que puede llevar al organismo materno a producir anticuerpos capaces de atacar los glóbulos rojos del feto.

El ginecoobstetra Julio Gonell Morel, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG), explicó a Diario Libre que el principal riesgo aparece cuando la madre desarrolla esos anticuerpos y vuelve a quedar embarazada de un bebé que también tiene factor Rh positivo.

La situación se conoce como incompatibilidad Rh y puede provocar una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, una condición en la que los glóbulos rojos del bebé se destruyen más rápido de lo que su organismo puede reemplazarlos.

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Por eso, en determinadas circunstancias, los médicos indican una inyección de inmunoglobulina anti-D, un medicamento que busca evitar que el sistema inmunitario de la mujer desarrolle esa respuesta contra la sangre Rh positivo.

¿Qué sucede cuando la madre es Rh negativo y el bebé Rh positivo?

El factor Rh es una característica de la sangre que depende, entre otros elementos, de la presencia o ausencia de una proteína llamada antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. Cuando está presente, la persona se considera Rh positivo; cuando está ausente, Rh negativo.

Una mujer Rh negativo puede tener un hijo Rh positivo si este hereda de su padre el factor correspondiente. Sin embargo, que el padre sea Rh positivo no significa necesariamente que todos sus hijos tendrán esa característica.

El doctor señaló que el problema surge cuando una pequeña cantidad de sangre del bebé Rh positivo entra en contacto con el torrente sanguíneo de la madre Rh negativo. El organismo materno puede reconocer esos glóbulos rojos como extraños y producir anticuerpos contra el antígeno D.

Este proceso se denomina sensibilización o aloinmunización Rh.

"Entonces, en otro embarazo, ella tiene anticuerpos. Y le comienza a destruir la sangre al niño. Y le produce una hemólisis, lo cual se traduce en anemia." Ginecoobstetra Julio Gonell Morel. Presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. “

Asimismo, explicó que la exposición puede ocurrir durante el parto, pero también durante el embarazo, especialmente si se produce un sangrado, un traumatismo abdominal o determinados procedimientos médicos. Asimismo, puede presentarse tras una pérdida gestacional o un embarazo ectópico, según las circunstancias.

No obstante, el galeno aseguró que la incompatibilidad no significa que el bebé necesariamente enfermará. El riesgo depende de si la madre desarrolló anticuerpos capaces de atravesar la placenta y de la respuesta que estos provoquen en el feto.

Consecuencias en embarazos posteriores

Gonell Morel explicó que una de las principales preocupaciones es que, una vez sensibilizado el organismo materno, pueda producir anticuerpos contra los glóbulos rojos de un futuro bebé Rh positivo.

En ese escenario, los anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta y atacar las células sanguíneas del feto, provocando su destrucción, un proceso conocido como hemólisis.

La pérdida de glóbulos rojos puede ocasionar anemia fetal. En los casos graves, la anemia puede comprometer la capacidad del bebé para transportar oxígeno y causar complicaciones importantes.

El especialista advirtió que la enfermedad también puede afectar el funcionamiento del hígado y provocar acumulación de líquido en distintas partes del cuerpo, incluido el abdomen. En sus formas más severas, puede causar la muerte fetal o neonatal.

Después del nacimiento, el bebé también puede presentar ictericia, una coloración amarillenta de la piel y los ojos asociada al aumento de bilirrubina, una sustancia que se produce cuando se descomponen los glóbulos rojos.

Aunque el riesgo suele ser mayor en embarazos posteriores a una sensibilización previa, no debe asumirse que el primer embarazo está completamente libre de peligro. La sensibilización puede producirse durante esa primera gestación y requiere evaluación médica.

Función de la inmunoglobulina anti-D

La inyección que se indica en estos casos se conoce como inmunoglobulina anti-D. Aunque popularmente algunas personas la llaman vacuna, no es una vacuna: es un medicamento preventivo que ayuda a impedir que el sistema inmunitario de la madre produzca sus propios anticuerpos contra el factor Rh positivo.

Gonell Morel explicó que su finalidad es evitar que la mujer quede sensibilizada y que esa respuesta inmunitaria pueda afectar un embarazo posterior.

La inmunoglobulina actúa sobre los glóbulos rojos fetales Rh positivos que hayan pasado a la circulación materna, favoreciendo que sean eliminados antes de que el organismo de la mujer desarrolle una respuesta inmunitaria propia contra ellos.

Es importante aclarar que la inyección no se administra para destruir la sangre del bebé que acaba de nacer ni para tratar una anemia ya establecida. Su objetivo es prevenir la sensibilización de la madre cuando todavía no ha desarrollado los anticuerpos correspondientes.

Por esa razón, la inmunoglobulina anti-D no resulta eficaz como medida preventiva si la mujer ya está sensibilizada y ha desarrollado anticuerpos anti-D propios. En esos casos, el embarazo requiere vigilancia especializada para determinar si el feto está afectado y qué medidas necesita.

Momentos de aplicación

El momento de aplicación es importante para que la prevención sea efectiva.

De acuerdo con las recomendaciones obstétricas de referencia, la inmunoglobulina anti-D suele indicarse durante el embarazo, alrededor de la semana 28, a las mujeres Rh negativo que no están sensibilizadas y que podrían estar gestando un bebé Rh positivo.

También se recomienda administrarla después del parto, dentro de las primeras 72 horas, cuando se confirma que el recién nacido es Rh positivo y la madre no ha desarrollado anticuerpos anti-D propios.

La indicación debe ser evaluada por el equipo médico a partir del grupo sanguíneo de la madre, las pruebas de anticuerpos y las circunstancias del embarazo y del parto. La profilaxis puede requerirse nuevamente en cada embarazo en el que exista riesgo de incompatibilidad.

La inmunoglobulina también puede estar indicada después de determinados acontecimientos durante la gestación, como sangrados, traumatismos, procedimientos invasivos o pérdidas del embarazo. La necesidad concreta depende de la edad gestacional, el tipo de acontecimiento y las recomendaciones clínicas aplicables.

Por eso, las mujeres Rh negativo deben informar a su ginecoobstetra sobre cualquier sangrado o complicación y no esperar necesariamente hasta el parto para consultar.

Pruebas para evaluar el riesgo

Gonell Morel señaló la importancia de evaluar la presencia de anticuerpos en la sangre de la madre. Entre las pruebas utilizadas está el Coombs indirecto, que permite detectar anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos.

Cuando el resultado es negativo, significa que no se detectan los anticuerpos buscados en esa prueba. Si es positivo, el médico debe determinar cuáles son, su relevancia clínica y si pueden afectar al feto.

Un resultado positivo no significa automáticamente que el bebé sufrirá complicaciones. La evaluación depende del tipo de anticuerpo, su concentración y otros factores clínicos.

Si se confirma que la mujer está sensibilizada, la inmunoglobulina anti-D no elimina los anticuerpos que ya produjo. En ese caso, el seguimiento puede incluir controles especializados y estudios para vigilar la salud del feto y detectar signos de anemia.

La identificación temprana del factor Rh y el seguimiento prenatal permiten establecer las medidas de prevención o vigilancia necesarias antes de que aparezcan complicaciones.

Pérdidas gestacionales y su impacto

¿Qué ocurre si la mujer pierde su primer embarazo?

La sensibilización no ocurre únicamente después de un parto. Una mujer Rh negativo también puede desarrollar anticuerpos tras una pérdida gestacional o un embarazo ectópico, aunque el riesgo depende de las circunstancias.

Por tanto, no es correcto asegurar que una pérdida del primer embarazo no tendrá consecuencias para los siguientes. La mujer debe comunicar al personal médico su factor Rh y las características del evento para determinar si necesita inmunoglobulina anti-D.

Las recomendaciones pueden variar según las semanas de gestación y el tipo de pérdida o procedimiento. En pérdidas muy tempranas, algunas guías actuales no indican la profilaxis de rutina en determinadas circunstancias, mientras que en otras situaciones sí puede estar recomendada.

La decisión debe tomarla el profesional de salud según el caso concreto.

La prevención protege futuros embarazos

La incompatibilidad Rh no implica que una mujer Rh negativo no pueda tener hijos sanos. El objetivo de la evaluación prenatal y de la inmunoglobulina anti-D es identificar a quienes tienen riesgo y evitar, cuando sea posible, que desarrollen anticuerpos que puedan afectar a futuros bebés.

El mensaje central es que conocer el grupo sanguíneo desde el inicio del embarazo, realizar las pruebas indicadas y cumplir con la profilaxis cuando corresponda son medidas fundamentales para prevenir complicaciones.

Las mujeres que desconozcan su factor Rh, hayan tenido una pérdida gestacional o no recuerden haber recibido la inmunoglobulina después de un parto deben consultar con su ginecoobstetra para revisar sus antecedentes y determinar qué seguimiento necesitan.