Raquel Peña inaugura Unidad de Neurodesarrollo Infantil en Santiago

En el centro Raquel Peña durante inauguración de la unidad ( FOTO CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves la inauguración de la Unidad de Neurodesarrollo Infantil del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, en Santiago, un espacio que ampliará el acceso a servicios especializados para niños y niñas de las 14 provincias del Cibao.

La iniciativa, vinculada al trabajo del Voluntariado Jesús con los Niños, permitirá ofrecer evaluaciones, seguimiento especializado y terapias dirigidas a menores con necesidades relacionadas con su neurodesarrollo.

Durante el acto, Peña destacó la importancia de identificar oportunamente las necesidades de la población infantil y brindar acompañamiento especializado para favorecer su desarrollo, conforme a una nota de prensa de la Vicepresidencia.

"Con la inauguración de esta Unidad de Neurodesarrollo del Voluntariado Jesús con los Niños, damos un paso importante para que más niños y adolescentes puedan recibir atención especializada, identificar a tiempo sus necesidades y contar con el acompañamiento necesario para desarrollar sus capacidades", expresó la vicepresidenta.

La unidad dispone de cuatro consultorios y una sala de terapias, y ofrecerá servicios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El nuevo espacio permitirá atender a niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), retrasos del desarrollo y otras condiciones que requieren evaluación e intervención especializada.

La directora del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, doctora Alicia E. Rivas Villalona, destacó que la apertura responde a la necesidad de ampliar la capacidad de atención del centro, que recibe pacientes de las 14 provincias del Cibao.

Rivas Villalona informó que, desde la reanudación del servicio, se han desarrollado tres jornadas de atención gracias al trabajo conjunto de profesionales e instituciones comprometidas con la salud infantil, entre ellas la Vicepresidencia de la República.

La unidad también permitirá ofrecer seguimiento individualizado y orientación a las familias, con el propósito de responder a las necesidades particulares de cada paciente.

Agenda y encuentros

Como parte de su agenda en Santiago, la vicepresidenta sostuvo un encuentro con representantes gubernamentales y líderes comunitarios, durante el cual escuchó planteamientos sobre las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad y las iniciativas de apoyo social desarrolladas en sus comunidades.

Posteriormente, Peña participó en un conversatorio sobre el libro Creer para incluir, de Lucía Vásquez Espínola, una obra que aborda la inclusión educativa a partir del testimonio personal y la orientación práctica.

El encuentro propició una reflexión sobre la importancia de que los centros educativos respondan a las distintas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con el acompañamiento de sus familias y docentes.

Durante la inauguración, acompañaron a la vicepresidenta la directora del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, doctora Alicia E. Rivas Villalona; el director regional Cibao Norte, Bernardo Hilario; la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Morel, y la coordinadora regional de Salud Mental, Prenda Frías, junto con otras autoridades gubernamentales y personal médico del centro.

En el conversatorio estuvieron presentes la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez; Deligne Asención Burgos, coordinador del Gabinete de Transporte; Andrés Cueto, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan); Ángel Hernández, fundador de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), y otros dirigentes gubernamentales.