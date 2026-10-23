Un paciente con trauma por accidente de tránsito puede costarle RD$1 millón al Estado

Atender a un paciente que llega al Hospital Traumatológico Darío Contreras con una fractura cerrada de tibia, ocasionada por un accidente de tránsito, sin necesidad de ingresar a cuidados intensivos, puede costarle al Estado dominicano alrededor de un millón de pesos, según informó el director general del centro, Andy de León.

El funcionario también indicó que menos del 3 % de los pacientes que llegan con traumas múltiples, conocidos como politraumatismos, fallecen. Esta estadística corresponde a la Red Nacional de Trauma, integrada por los hospitales que reciben a personas lesionadas en accidentes en el país.

De León afirmó este viernes que los indicadores de mortalidad por accidentes de tránsito han disminuido significativamente. Explicó que antes de 2020 se registraban alrededor de 65 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que actualmente la cifra se encuentra por debajo de 22.

Sin embargo, los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en República Dominicana, mientras el Darío Contreras se mantiene como uno de los centros de mayor atención traumatológica del país.

El director del hospital señaló que el promedio de pacientes atendidos en la emergencia ronda entre 170 y 200 por día, aunque durante el fin de semana pasado llegaron a recibir 253 pacientes en una jornada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/23102026-rueda-de-prensa-remodelacion-de-dario-contreras-joliver--brito-202610230015-51ccde28.jpg El director general del Hospital Traumatológico Darío Contreras, Andy de León. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Asimismo, indicó que el centro mantiene un volumen de entre 5,000 y 7,000 emergencias mensuales, con variaciones según la época del año.

Mejoras en las instalaciones

En cuanto a las mejoras de las instalaciones, De León informó que se destinaron 68 millones de pesos para la construcción de una nueva área de emergencia, que contará con un tomógrafo, zona de imágenes, más de 22 camas para triage y ocho camas de trauma shock, equipadas con ventiladores y otros dispositivos para atender a pacientes en estado crítico.

También se encuentra en ejecución una nueva área de ortopedia infantil, que contará con consultorios especializados y quirófanos con tecnología para atender a niños con lesiones ortopédicas.

El proyecto contempla, además, una unidad de cuidados intensivos con 10 nuevas camas, con el propósito de ampliar la capacidad de atención del hospital.

La dirección del centro también informó que se prevé la remodelación del ala este del antiguo Darío Contreras, donde serán habilitados espacios para laboratorio clínico, imágenes y nuevos consultorios de distintas especialidades.

Por otro lado, el hospital se encuentra en fase de licitación para adquirir un tomógrafo Philips de 128 cortes. El equipo se sumará al tomógrafo Philips de 16 cortes que ya fue habilitado en el centro, con el objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica y mejorar la respuesta a los pacientes.

De León también adelantó que se realizan los aprestos para construir un helipuerto en las instalaciones del hospital, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la Red Nacional de Trauma y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.