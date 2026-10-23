Fulgencio Severino denuncia improvisación en el Gautier y dificultades para atender a los pacientes

Los pacientes son atendidos en lugares inadecuados, según informó Fulgencio Severino. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Doctor Salvador B. Gautier, Fulgencio Severino, denunció que el desalojo repentino de varias áreas del centro ha provocado dificultades para ofrecer consultas y procedimientos ambulatorios, y cuestionó lo que definió como falta de planificación, presupuesto y licitaciones para ejecutar los trabajos anunciados en el establecimiento.

Severino afirmó que la medida afecta servicios que atendían a más de 1,000 pacientes diarios y obliga al personal médico a reorganizar sus espacios de trabajo para continuar ofreciendo asistencia en condiciones precarias.

Explicó que el 23 de septiembre los médicos fueron convocados a una asamblea en la que se les comunicó que debían desalojar las áreas donde realizaban consultas y procedimientos.

En el caso de Cardiología, indicó que diariamente se practicaban entre 30 y 40 ecocardiogramas, además de pruebas de monitoreo ambulatorio de la presión arterial (Mapa), estudios Holter y pruebas de esfuerzo durante la semana.

Sostuvo que el proceso se ejecutó sin que se habilitaran previamente espacios alternativos para mantener la atención, lo que ha obligado a los especialistas a improvisar nuevas áreas dentro del hospital.

Como ejemplo, señaló que el Departamento de Cardiología dividió con cortinas el salón utilizado para impartir docencia a los 18 médicos residentes, a fin de habilitar consultorios y espacios para realizar ecocardiogramas.

También tuvieron que convertir oficinas y otras dependencias en áreas de consulta y procedimientos.

El especialista explicó que la reorganización se ha realizado por iniciativa de los propios médicos, quienes han procurado mantener los servicios a pesar de las limitaciones de espacio y las dificultades operativas.

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Cuestiona la planificación de los trabajos

Severino indicó que las autoridades han justificado la intervención con un estudio sobre el deterioro de la resistencia del hormigón de la edificación, pero cuestionó que se haya optado por una posible demolición en lugar de una remodelación por áreas.

Afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían iniciado los trabajos de demolición en los espacios desalojados y que todavía permanecían allí dependencias como el almacén de medicamentos.

También expresó preocupación por el destino de los expedientes médicos y reclamó garantías para preservar el archivo del hospital.

Pide preservar el hospital

Severino manifestó su preocupación por el futuro del Gautier, al considerar que la intervención podría terminar afectando la permanencia del centro en sus actuales terrenos, que estimó en unos 28,000 metros cuadrados.

El especialista planteó que existe el riesgo de que el hospital desaparezca y que el terreno termine incorporado a otros proyectos inmobiliarios de la zona. No obstante, presentó esa posibilidad como una preocupación personal y una interpretación sobre el propósito de las medidas, sin aportar pruebas que confirmen tal intención.

Ante ese escenario, aseguró que los médicos mantendrán su oposición a cualquier decisión que perjudique la continuidad del hospital y llamó a los residentes de Cristo Rey y de comunidades cercanas a involucrarse en la defensa de los servicios sanitarios.