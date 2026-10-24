BeOne presenta resultados iniciales de fármacos en estudio contra el cáncer de hígado y pulmón

Los resultados y planes descritos fueron comunicados por BeOne Medicines. La empresa advirtió que los hallazgos posteriores podrían no respaldar la continuidad del desarrollo o la autorización de comercialización de sus candidatos a medicamentos. ( SHUTTERSTOCK )

La empresa oncológica BeOne Medicines anunció resultados de estudios clínicos de medicamentos en investigación para el cáncer de hígado y de pulmón, así como avances en un ensayo para cáncer de mama, en el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2026), celebrado del 23 al 27 de octubre en Madrid.

Los datos divulgados sobre hígado y pulmón corresponden a estudios de fase 1. Aunque la compañía destacó la actividad antitumoral observada, los medicamentos continúan en investigación y estos resultados no constituyen una confirmación definitiva de su eficacia y seguridad.

Resultados en cáncer de hígado

Uno de los programas corresponde a BGB-B2033, un anticuerpo biespecífico dirigido contra GPC3 y 4-1BB, evaluado en pacientes con carcinoma hepatocelular que habían recibido múltiples tratamientos previos.

Según el comunicado, los resultados actualizados del estudio de fase 1 incluyeron a 94 pacientes. El 93.6 % había recibido previamente terapia con PD-(L)1 y el 61.7 % había recibido tanto esa terapia como un inhibidor de tirosina quinasa.

Con la dosis de 450 miligramos cada tres semanas, seleccionada para su evaluación en fase 3, la tasa de respuesta objetiva confirmada fue del 36 %. La tasa estimada de duración de la respuesta confirmada a los seis meses fue del 74.1 %.

En todos los niveles de dosis evaluados, el 5.3 % de los pacientes presentó eventos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 o superior, y el 2.1 % interrumpió el tratamiento por eventos relacionados con este.

BeOne indicó que prevé iniciar ensayos clínicos de registro a escala mundial para carcinoma hepatocelular avanzado a finales de 2026.

Investigación en cáncer de pulmón

La compañía también comunicó resultados iniciales de BGB-58067, un inhibidor oral de PRMT5 diseñado para actuar sobre tumores con deficiencia de MTAP y con capacidad de penetración cerebral.

El estudio de fase 1 incluyó a 182 pacientes con tumores sólidos, de los cuales 83 tenían cáncer de pulmón no microcítico.

Entre los 75 pacientes con ese tipo de cáncer y deficiencia de MTAP en quienes pudo evaluarse la eficacia, la tasa de respuesta objetiva confirmada fue del 25.3 %, mientras que la tasa de control de la enfermedad alcanzó el 76 %.

La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 7.7 meses en la cohorte general de cáncer de pulmón no microcítico. En pacientes con metástasis cerebrales no tratadas y asintomáticas, se observó una tasa de respuesta objetiva intracraneal del 30.8 %.

En el grupo de 87 pacientes que recibió dosis diarias de 200 a 400 miligramos, el 27.6 % presentó eventos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 o superior y el 5.7 % lo interrumpió por eventos relacionados. Los más comunes fueron náuseas, anemia y fatiga.

Otro fármaco dirigido a tumores con expresión elevada de CEA

BeOne divulgó, además, datos preliminares de BG-C477, un anticuerpo conjugado con fármaco dirigido contra el antígeno carcinoembrionario, conocido como CEA.

Los resultados, con fecha de corte del 9 de abril de 2026, correspondieron a 43 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico que habían recibido múltiples tratamientos previos. De ellos, 25 presentaban una expresión elevada de CEA.

En ese subgrupo de 25 pacientes, la tasa de respuesta objetiva confirmada fue del 56 % y la tasa de control de la enfermedad del 88 %. En el conjunto de los 43 pacientes, la tasa de respuesta confirmada fue del 34.9 %.

Al cierre de los datos, no se había alcanzado la mediana de duración de la respuesta en el subgrupo con expresión elevada de CEA.

Entre los eventos adversos de grado 3 o superior reportados figuraron anemia y neutropenia, ambas con un 14 %, y trombocitopenia, con un 2.3 %.

La compañía anunció que presentará resultados actualizados de este programa el 26 de octubre, durante una sesión de pósteres del congreso.

Ensayo de fase 3 para cáncer de mama

En cáncer de mama, BeOne informó que el estudio global KANDELA-302 ya está reclutando pacientes para evaluar BGB-43395, un inhibidor selectivo de CDK4 en investigación.

El ensayo compara BGB-43395 más letrozol con la elección del investigador entre abemaciclib, palbociclib o ribociclib, también combinados con letrozol, como tratamiento de primera línea para cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo.

El reclutamiento comenzó en mayo de 2026. El criterio principal de evaluación es la supervivencia libre de progresión, mientras que la supervivencia global es un criterio secundario clave.

Los resultados y planes descritos fueron comunicados por BeOne Medicines. La empresa advirtió que los hallazgos posteriores podrían no respaldar la continuidad del desarrollo o la autorización de comercialización de sus candidatos a medicamentos.