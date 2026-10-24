Señales sutiles que pueden alertar de enfermedades vasculares

La aterosclerosis es una de las enfermedades vasculares que más afecta a los dominicanos, según indicó el doctor Yafell Serulle, especialista en cirugía neuroendovascular y neurorradiología intervencionista.

El médico precisó que la aterosclerosis ocurre cuando comienzan a acumularse colesterol, plaquetas y otras sustancias en las arterias.

"Eso entonces comienza a cerrar las arterias y hace que la sangre no fluya como debe fluir hacia el organismo", señaló.

Agregó que, de no tratarse a tiempo, puede provocar un ictus cerebral agudo si afecta las arterias del cerebro, o un infarto cardíaco si compromete las del corazón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/whatsapp-image-2026-10-24-at-105037-am-75890641.jpeg Vista del doctor Yaffel Serrulle, quien afirma que laaterosclerosis es una de las enfermedades vasculares que más afecta a los dominicanos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Señales de alerta de las enfermedades vasculares

El doctor Serulle señaló que estas enfermedades pueden manifestarse con síntomas sutiles. En el caso del cerebro, mencionó el cansancio, los mareos, las alteraciones de la visión y los dolores de cabeza.

Indicó que estas manifestaciones deben motivar al paciente a acudir al médico y realizarse las evaluaciones correspondientes para determinar si presenta este proceso y buscar opciones para detener su avance y reducir sus efectos.

Fluter Summit 2026

El especialista ofreció estas declaraciones antes del inicio del Fluter Summit 2026, un encuentro académico que reunió a más de 200 especialistas y estuvo centrado en los desafíos de la salud vascular y el abordaje de enfermedades que requieren la intervención de distintas disciplinas médicas.

La jornada reunió perspectivas de la cirugía neuroendovascular, la cardiología intervencionista, la angiología y la cirugía vascular, endovascular y cardiovascular, con la participación de profesionales nacionales e internacionales.

Bajo el tema «Salud vascular y terapia integral: de la prevención al manejo quirúrgico especializado», el programa abordó aspectos relacionados con la enfermedad cerebrovascular, la aterosclerosis, las intervenciones endovasculares y la enfermedad arterial periférica. Estos temas permitieron examinar diferentes perspectivas sobre la prevención, el diagnóstico y las opciones terapéuticas para el manejo de las enfermedades vasculares.

Entre los participantes estuvieron el doctor Yafell Serulle, especialista en cirugía neuroendovascular y neurorradiología intervencionista del Lenox Hill Hospital, de Northwell Health, en Nueva York; los doctores Aramis Gómez Belliard, cardiólogo intervencionista y hemodinamista, y Pedro Mera, angiólogo y cirujano vascular y endovascular, ambos de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte; y el doctor Luis Suárez, cirujano vascular del Massachusetts General Hospital, en Boston.