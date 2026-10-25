Una misma receta, precios diferentes: ¿por qué varía el costo de los medicamentos?

El costo de un tratamiento puede variar según la marca comercial y el establecimiento en el que se adquiera. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Tres personas, una misma condición de salud y una receta idéntica, pero precios distintos por medicamentos con el mismo principio activo. Esta es una realidad que puede encontrarse a diario en farmacias, donde el costo de un tratamiento puede variar según la marca comercial y el establecimiento en el que se adquiera.

En la República Dominicana, la libertad de empresa y la libre competencia, reconocidas en la Constitución, permiten que los establecimientos comerciales establezcan precios diferentes para un mismo producto, por lo que, esas diferencias no constituyen una práctica ilegal.

Sin embargo, esta situación genera interrogantes entre los pacientes, quienes pueden verse obligados a destinar una mayor parte de sus ingresos a la compra de medicamentos.

Variaciones de precios

En las farmacias, medicamentos como el paracetamol, también conocido como acetaminofén, pueden encontrarse a precios que oscilan entre nueve y 19 pesos por unidad, según el laboratorio que los comercialice.

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Una unidad del fármaco utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre, de 750 miligramos de Calox, puede adquirirse por 9.04 pesos. Sin embargo, el precio aumenta a 12 pesos cuando la misma pastilla es comercializada por Ibero Fármacos Genéricos. Asimismo, alcanza los 19.65 pesos en la presentación de laboratorios MK.

Las diferencias también se observan en otros principios activos, como el ácido mefenámico, un antiinflamatorio no esteroideo utilizado para aliviar el dolor, reducir la inflamación y disminuir la fiebre.

Una unidad de 500 miligramos de este medicamento comercializada por MK se encuentra desde 20.75 pesos, mientras que la presentación de Colin alcanza los 47.15 pesos.

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Las variaciones de precios también se observan en el dexketoprofeno de 25 miligramos. Según los precios publicados en Farmacias.do, el producto comercializado por Mamey Pharma se cotiza a 31.98 pesos por unidad, mientras que el de Gary Farmacéutica se encuentra desde 34.42 pesos y el de Alfa registra un precio desde 39.13 pesos. Otras marcas, como Ketofenex y Dextrium, presentan cotizaciones desde 70.40 y 90.98, respectivamente.

En el caso de la amoxicilina, un antibiótico utilizado para tratar determinadas infecciones causadas por bacterias, las presentaciones de 500 miligramos registran precios por unidad desde 6.06 pesos para Caplin, 11.92 para Colin, 13.26 para Feltrex, 14.20 para Mamey y 17.47 pesos para LAM.

Por su parte, las presentaciones de omeprazol de 20 miligramos, utilizado para reducir la producción de ácido gástrico y tratar afecciones relacionadas con este, también muestran diferencias de precios.

Los costos oscilan entre 4.80 pesos por unidad para el producto de Caplin Point, 10.40 para el de Macario Farma y 13.32 pesos para el de Ibero Fármacos.

Antialérgicos y antiparasitarios

Las diferencias de precios también se observan en los medicamentos antialérgicos. En el caso de la cetirizina de 10 miligramos, utilizada para aliviar síntomas de alergia, los precios se ubican desde 12.80 pesos para la presentación genérica de Ibero Fármacos, 13.15 para Ratio, 14.29 para Mamey y 15.00 pesos para Ethical. Por su parte, las presentaciones de Feltrex y LAM registran precios desde 15.14 y 18.36 pesos, respectivamente. En los antiparasitarios también se registran diferencias entre productos con el mismo principio activo. Un albendazol de 400 miligramos puede costar 19.57 pesos para la presentación de Colin y 23.40 pesos para la de Alfa Genéricos.