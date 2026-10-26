Incorporarán 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol en Farmacias del Pueblo

Cajas de medicamentos como parte de los productos que forman parte de las operaciones de abastecimiento de Promese/cal para las Farmacias del Pueblo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) informó este lunes que tiene previsto incorporar 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol a sus operaciones de abastecimiento, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de estos medicamentos en las Farmacias del Pueblo.

De las unidades previstas, 19 millones corresponden a acetaminofén de 500 miligramos, que se distribuirán entre los establecimientos de acuerdo con sus requerimientos y necesidades de abastecimiento.

Los 15 millones restantes corresponden a omeprazol de 20 miligramos, utilizado principalmente para tratar afecciones gastrointestinales.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó que estas incorporaciones forman parte de la programación de suministro y reposición de medicamentos esenciales, destinada a atender la demanda de los usuarios de las Farmacias del Pueblo.

Asimismo, indicó que mantiene un seguimiento de los niveles de abastecimiento de su red, con especial atención a los medicamentos de mayor demanda y a las necesidades particulares de cada establecimiento.

Existencias para hipertensión y diabetes

Promese/Cal informó que mantiene en sus almacenes existencias de medicamentos utilizados para tratar la hipertensión arterial y la diabetes, con una cobertura estimada de hasta siete meses.

La institución precisó que estas cantidades corresponden a los inventarios de sus almacenes centrales, por lo que la disponibilidad inmediata de cada medicamento en las Farmacias del Pueblo puede variar según la demanda de los establecimientos y los procesos ordinarios de reposición, que se realizan mensualmente.

A estos procesos se suman los abastecimientos complementarios destinados a las farmacias de mayor demanda.

Inversión en medicamentos

Para garantizar la continuidad del suministro, Promese/Cal desarrolla procesos de adquisición de medicamentos e insumos sanitarios mediante una planificación anticipada, basada en las necesidades programadas del Sistema Público Nacional de Salud y de las Farmacias del Pueblo.

Durante 2026, la institución ha impulsado dos licitaciones públicas nacionales que contemplan una inversión conjunta de RD$3,736 millones para la adquisición de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio.

Además, Promese/Cal informó que ha fortalecido su capacidad logística con la incorporación de 10 nuevos camiones de carga, lo que eleva a 24 unidades la flotilla destinada al transporte de medicamentos e insumos sanitarios hacia las 654 Farmacias del Pueblo que integran su red nacional.

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