×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Farmacias del Pueblo
Añadir Diario Libre en GoogleFarmacias del Pueblo

Incorporarán 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol en Farmacias del Pueblo

De las unidades previstas, 19 millones corresponden a acetaminofén de 500 miligramos

    Expandir imagen
    Incorporarán 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol en Farmacias del Pueblo
    Cajas de medicamentos como parte de los productos que forman parte de las operaciones de abastecimiento de Promese/cal para las Farmacias del Pueblo.
    (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

    El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) informó este lunes que tiene previsto incorporar 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol a sus operaciones de abastecimiento, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de estos medicamentos en las Farmacias del Pueblo.

    De las unidades previstas, 19 millones corresponden a acetaminofén de 500 miligramos, que se distribuirán entre los establecimientos de acuerdo con sus requerimientos y necesidades de abastecimiento.

    Los 15 millones restantes corresponden a omeprazol de 20 miligramos, utilizado principalmente para tratar afecciones gastrointestinales.

    Mediante una nota de prensa, la institución explicó que estas incorporaciones forman parte de la programación de suministro y reposición de medicamentos esenciales, destinada a atender la demanda de los usuarios de las Farmacias del Pueblo.

    Asimismo, indicó que mantiene un seguimiento de los niveles de abastecimiento de su red, con especial atención a los medicamentos de mayor demanda y a las necesidades particulares de cada establecimiento.

    RELACIONADAS

    Existencias para hipertensión y diabetes

    Promese/Cal informó que mantiene en sus almacenes existencias de medicamentos utilizados para tratar la hipertensión arterial y la diabetes, con una cobertura estimada de hasta siete meses.

    La institución precisó que estas cantidades corresponden a los inventarios de sus almacenes centrales, por lo que la disponibilidad inmediata de cada medicamento en las Farmacias del Pueblo puede variar según la demanda de los establecimientos y los procesos ordinarios de reposición, que se realizan mensualmente.

    A estos procesos se suman los abastecimientos complementarios destinados a las farmacias de mayor demanda.

    Inversión en medicamentos

    Para garantizar la continuidad del suministro, Promese/Cal desarrolla procesos de adquisición de medicamentos e insumos sanitarios mediante una planificación anticipada, basada en las necesidades programadas del Sistema Público Nacional de Salud y de las Farmacias del Pueblo.

    Durante 2026, la institución ha impulsado dos licitaciones públicas nacionales que contemplan una inversión conjunta de RD$3,736 millones para la adquisición de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio.

    Además, Promese/Cal informó que ha fortalecido su capacidad logística con la incorporación de 10 nuevos camiones de carga, lo que eleva a 24 unidades la flotilla destinada al transporte de medicamentos e insumos sanitarios hacia las 654 Farmacias del Pueblo que integran su red nacional.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.