Asodofade ofrece apoyo emocional a familiares de personas desaparecidas

La Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asodofade), junto con la Fundación Dándole Sentido a la Vida, informó este martes que ofrece acompañamiento emocional a familiares que enfrentan la incertidumbre y el desgaste que supone la desaparición de un ser querido.

El programa, denominado A-TU-LADO, cuenta con la participación del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, médico especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría, con experiencia en el acompañamiento de personas que atraviesan procesos de duelo.

La iniciativa procura que las familias dispongan de un espacio para expresar sus emociones, compartir experiencias y recibir herramientas para afrontar las dificultades que surgen mientras buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Situación actual

Una síntesis del octavo encuentro del programa, celebrado el 19 de agosto de 2026, recoge algunas de las situaciones que enfrentan los participantes, entre ellas las oleadas de angustia, el agotamiento y las dificultades para dormir.

En esa sesión participaron 13 personas, quienes también abordaron las pérdidas económicas, emocionales y familiares que experimentan durante los procesos de búsqueda, así como el impacto de la incertidumbre en sus proyectos de vida.

Entre las herramientas de autocuidado compartidas figuran la escritura, las caminatas al aire libre, los ejercicios de conexión con el cuerpo y las estrategias para reconocer y afrontar los momentos de angustia.

Herramientas de autocuidado

La experiencia también puso de relieve la importancia de contar con un espacio de escucha y acompañamiento entre personas que atraviesan circunstancias similares, especialmente cuando sienten que deben vivir el proceso en soledad.

De acuerdo con la síntesis del encuentro, entre las necesidades identificadas figuran más herramientas para afrontar el insomnio, técnicas para manejar las oleadas de angustia y espacios de contención emocional.

Cómo recibir orientación

Las personas interesadas en obtener información sobre el programa A-TU-LADO pueden comunicarse con Asodofade a través del WhatsApp 809-439-0510 o del correo electrónico asodofade@gmail.com