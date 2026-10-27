Bioanalistas desafían fuerte lluvia para exigir mejores salarios y pensiones dignas

Bioanalistas activas, pensionadas y jubiladas se concentraron este martes 27 de octubre en la plazoleta Benito Juárez, ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

Bajo una persistente lluvia, bioanalistas activas, pensionadas y jubiladas se concentraron este martes en la plazoleta Benito Juárez, frente al Palacio Nacional, para exigir al Gobierno mejores condiciones salariales, pensiones dignas y el cumplimiento de los incentivos laborales que reclama el sector.

Las profesionales de la salud permanecieron en el lugar pese a las condiciones climáticas, con el propósito de solicitar un diálogo directo con el presidente Luis Abinader y reclamar respuestas a las demandas que, según denunciaron, han planteado en reiteradas ocasiones sin obtener soluciones.

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Demandas de bioanalistas

Entre sus principales exigencias figuran el pago de incentivos por antigüedad y distancia, el nombramiento de más bioanalistas en los hospitales públicos y la revisión de las pensiones que reciben las profesionales retiradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-104613-am-ffbaa54d.jpeg Las profesionales de la salud permanecieron en el lugar pese a las condiciones climáticas. (LUDUIS TAPIA.)

La presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas (Codobio), Rita Solís, advirtió que, de no llegar a un acuerdo con las autoridades, llamarán a un paro de labores escalado.

En ese orden, Arelys Piña de Óleo, representante gremial, pidió al mandatario atender las solicitudes del sector y cuestionó que otros profesionales de la salud reciban incentivos que, según afirmó, no han sido otorgados a las bioanalistas.

"Yo le quiero decir al señor presidente que yo me apego a su sensatez, a su justicia. ¿Por qué si las enfermeras y los médicos reciben el incentivo, no a nosotras?", expresó.

La dirigente explicó que el reclamo también responde a la presión de las profesionales que llevan años esperando el reconocimiento de beneficios laborales.

Pensionadas denuncian ingresos de hasta 10,000 pesos

De su lado, Miosotis Echavarría, presidenta de la Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas, denunció las dificultades económicas que enfrentan las profesionales retiradas, muchas de las cuales, aseguró, reciben pensiones mensuales de entre 10,000 y 15,000 pesos.

"Tenemos pensiones de 10,000 y 15,000 pesos, pensiones pírricas que no dan ni siquiera para la canasta familiar. Tenemos un seguro médico que nos descuentan un 1% y ese seguro médico muchas clínicas no lo aceptan", declaró Echavarría.

La dirigente recordó que muchas de las profesionales jubiladas dedicaron más de tres décadas al servicio de la salud pública, por lo que consideró necesario que sus reclamaciones sean escuchadas por el Gobierno.

Las representantes gremiales aseguraron que han realizado varias vigilias para llamar la atención de las autoridades, pero todavía no han conseguido una reunión con el presidente Luis Abinader.

"Esta lucha va a llegar porque vamos a parar los laboratorios del país", advirtió Echavarría.