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VIDEO | Denuncian apagón afecta servicios del hospital Robert Reid Cabral desde el lunes

Usuarios del hospital han denunciado dificultades para desplazarse por las instalaciones, utilizando linternas de sus teléfonos celulares para iluminar los pasillos

La situación ha generado preocupación entre los padres de los pacientes

    Usuarios del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral denunciaron este martes que un apagón afecta desde la tarde del lunes las operaciones del centro, situación que ha obligado a pacientes a retirarse de las instalaciones y a otros a reprogramar sus citas médicas.

    La situación fue denunciada por usuarios del hospital, quienes reportaron dificultades para desplazarse por las instalaciones debido a la falta de electricidad.

    En un video cedido a Diario Libre se observa a personas que utilizan las linternas de sus teléfonos celulares para iluminar los pasillos del centro de salud.

    • Hasta el momento no ha sido posible obtener una declaración del centro sobre la interrupción denunciada por los usuarios.

    Situación actual

    El Robert Reid Cabral es uno de los principales centros pediátricos del país y recibe diariamente a niños y adolescentes que requieren atención médica.

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