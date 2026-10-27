Hospital Robert Reid Cabral movió a Emergencia las consultas externas por avería eléctrica

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en el centro de salud, se pudo constatar que las áreas de Emergencia e Internamiento cuentan con electricidad y se mantienen operando. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral aseguró este martes que la falta de energía eléctrica registrada en el centro de salud solo afectó el edificio donde funcionan las consultas externas, por lo que los servicios médicos fueron trasladados temporalmente al pabellón donde se encuentra el área de Emergencia.

La encargada de Comunicaciones del hospital, Beyanira González, explicó a Diario Libre que la avería no afectó la totalidad de las instalaciones y que las autoridades adoptaron medidas para garantizar la continuidad de las atenciones a los pacientes.

"Las consultas que se realizan de ese lado, en ese pabellón, se realizaron en el otro lado, donde está la Emergencia", indicó González.

La representante de Comunicaciones del centro insistió en que la situación no provocó la paralización de los servicios médicos, debido a que se habilitaron espacios en el edificio que cuentan con energía eléctrica.

"No se ha dejado de prestar servicio, todos los servicios se han ofrecido", aseguró en una conversación.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en el centro de salud, se pudo constatar que las áreas de Emergencia e Internamiento cuentan con electricidad y se mantienen operando.

Mientras tanto, el edificio contiguo, donde se encuentran las consultas externas, permanecía sin suministro eléctrico.

González explicó que, además de las consultas, se mantuvieron los procedimientos de toma de muestras de laboratorio, los cuales también fueron realizados en el edificio que dispone de energía.

Hospital continúa utilizando generadores eléctricos

La encargada de Comunicaciones indicó que el hospital todavía no dispone del suministro completo de la red eléctrica, debido a que la avería continúa pendiente de solución por parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Señaló que técnicos de la distribuidora acudieron al establecimiento para verificar los daños, aunque no se ha informado cuándo será restablecido completamente el servicio.

González precisó que el hospital cuenta con un generador eléctrico en funcionamiento y que las autoridades evalúan incorporar otro equipo para reforzar el suministro.

Asimismo, aseguró que se mantiene el abastecimiento de combustible necesario para garantizar la operación de la planta eléctrica.

Avería por alto voltaje

De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Salud (SNS), la interrupción eléctrica se produjo luego de registrarse un alto voltaje que ocasionó daños en el cableado principal de entrada de energía al hospital.

La institución informó que las áreas vitales, incluidas las salas de cirugía, cuidados intensivos y otros servicios esenciales, continúan funcionando con normalidad mediante el respaldo de generadores eléctricos.

El SNS explicó que se trabaja en la instalación de una conexión externa para incorporar otro generador que permita respaldar las áreas de consulta afectadas.

Agregó que los trabajos de reparación del cableado externo se han visto dificultados por las fuertes lluvias registradas en Santo Domingo.