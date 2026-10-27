Hospital Robert Reid Cabral mantiene operativas áreas vitales pese a avería eléctrica, dice SNS

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral mantiene en funcionamiento sus áreas vitales, incluidas las salas de cirugía, cuidados intensivos y otros servicios esenciales, pese a una avería eléctrica que afecta al centro de salud.

Así lo informó en la tarde de este martes el Servicio Nacional de Salud (SNS) mediante un comunicado, en el que explicó que estas áreas continúan operando con normalidad gracias al respaldo de los generadores eléctricos del hospital.

De acuerdo con la institución, la situación se produjo luego de registrarse un alto voltaje que ocasionó daños en el cableado principal de entrada de energía al establecimiento sanitario.

El SNS indicó que, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios, se trabaja en la instalación de una conexión externa que permitirá incorporar otro generador eléctrico para respaldar las áreas de consulta afectadas.

Reparación del cableado

La institución señaló que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) trabaja en la reparación del cableado externo afectado por la avería.

Sin embargo, explicó que las labores se han visto dificultadas por las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Santo Domingo.

El SNS no precisó cuándo se produjo la avería ni ofreció una fecha estimada para el restablecimiento completo del suministro eléctrico.

Asimismo, aseguró que mantiene el seguimiento a la situación para contribuir a la continuidad de los servicios médicos y la atención a los pacientes del hospital pediátrico.