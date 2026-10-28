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Robert Reid Cabral restablece servicio eléctrico tras avería

El hospital agradeció la comprensión de pacientes y familiares durante el proceso de reparación, que incluyó el uso de planta eléctrica mientras se solucionaba la avería

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    Robert Reid Cabral restablece servicio eléctrico tras avería
    Fachada del hospital Robert Reid Cabral. (ARCHIVO DL.)

    El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral informó este miércoles que fue restablecido el servicio eléctrico, luego de una avería en el cableado principal de entrada de electricidad al centro.

    En un comunicado, la dirección del hospital indicó que, tras los trabajos realizados para corregir el inconveniente, se recuperó el suministro y avanzan hacia la normalización de las operaciones en las áreas afectadas.

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    Agradecimiento a usuarios

    • El centro de salud agradeció la comprensión de los pacientes, familiares y colaboradores durante el proceso de reparación.

    La interrupción eléctrica había afectado parcialmente algunas áreas del hospital, que informó previamente que operaba con su planta eléctrica mientras coordinaba las acciones para recuperar el servicio.

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