Robert Reid Cabral restablece servicio eléctrico tras avería

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral informó este miércoles que fue restablecido el servicio eléctrico, luego de una avería en el cableado principal de entrada de electricidad al centro.

En un comunicado, la dirección del hospital indicó que, tras los trabajos realizados para corregir el inconveniente, se recuperó el suministro y avanzan hacia la normalización de las operaciones en las áreas afectadas.

Agradecimiento a usuarios

El centro de salud agradeció la comprensión de los pacientes, familiares y colaboradores durante el proceso de reparación.

La interrupción eléctrica había afectado parcialmente algunas áreas del hospital, que informó previamente que operaba con su planta eléctrica mientras coordinaba las acciones para recuperar el servicio.