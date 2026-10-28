El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este miércoles que intervino el techo de un área del Hospital Salvador B. Gautier, cuya estructura presentaba un avanzado deterioro que preocupaba al personal del centro por el riesgo de desprendimientos.

De acuerdo con la información suministrada, parte de la superficie había perdido consistencia y presentaba material degradado, una condición que generaba inquietud entre médicos, enfermeras, ingenieros y otros colaboradores del hospital.

El personal consultado consideró necesaria la intervención ante el estado de la estructura y los posibles riesgos para pacientes y trabajadores que acuden o laboran diariamente en el establecimiento.

Te puede interesar Hospital Robert Reid Cabral movió a Emergencia las consultas externas por avería eléctrica

La reparación se enmarca en los trabajos de mantenimiento y recuperación de la infraestructura de la red pública de salud que ejecuta el SNS.

Mantenimiento y riesgos

No se precisó el costo de la intervención, el área específica del hospital donde se realizaron los trabajos ni si existen otras zonas del centro que requieren reparaciones similares.