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Día Mundial del ACV
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VIDEO | Cada minuto cuenta: el ACV puede causar discapacidad permanente o muerte si no se trata a tiempo

En República Dominicana, se estima que ocurren alrededor de 60 accidentes cerebrovasculares diarios, lo que resalta la importancia de la atención oportuna

Los especialistas advierten que hasta el 80 % de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles mediante el control de factores de riesgo

    Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), una fecha dedicada a crear conciencia sobre una emergencia médica que puede provocar la muerte o dejar secuelas permanentes si no se identifica y trata a tiempo.

    El accidente cerebrovascular, conocido también como derrame cerebral o ictus, ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o se rompe un vaso sanguíneo, lo que impide que las células cerebrales reciban el oxígeno necesario para funcionar.

    Existen dos tipos principales: el isquémico, causado generalmente por un coágulo que bloquea una arteria, y el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia.

    De acuerdo con cifras citadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Accidente Cerebrovascular (World Stroke Organization), más de 12 millones de personas sufren un ACV cada año en el mundo, lo que equivale a un caso cada 40 segundos. Además, más de 93 millones de personas viven con sus consecuencias.

    En República Dominicana se estima que ocurren alrededor de 60 accidentes cerebrovasculares diarios, una cifra que pone de relieve la importancia de la prevención y la atención médica oportuna.

    Cómo reconocer los síntomas

    Los especialistas Juan Ramírez, neurocirujano endovascular, y Vifranny Espaillat, neuróloga vascular, advierten que reconocer las señales de un ACV puede marcar la diferencia entre la recuperación, la discapacidad permanente y la muerte.

    Para identificarlo, recomiendan recordar la regla FAST, cuyas siglas en inglés corresponden a rostro, brazos, habla y tiempo.

    Entre las señales de alerta figuran la caída repentina de un lado de la cara, la dificultad para levantar ambos brazos, el habla arrastrada o la incapacidad para expresarse con claridad.

    Ante cualquiera de estos síntomas, se debe llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y procurar atención hospitalaria inmediata, sin esperar a que las manifestaciones desaparezcan.

    La prevención puede evitar muchos casos

    Los especialistas señalan que hasta el 80 % de los accidentes cerebrovasculares podrían prevenirse mediante el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el tabaquismo y una alimentación poco saludable.

    Aunque el riesgo aumenta con la edad, el ACV también puede afectar a personas menores de 70 años, incluso durante su etapa productiva.

    Ramírez explicó que los avances médicos permiten ofrecer tratamientos para disolver los coágulos y procedimientos mínimamente invasivos para extraerlos, siempre que los pacientes sean evaluados oportunamente y cumplan los criterios médicos correspondientes.

    Por su parte, Espaillat destacó la importancia de controlar la presión arterial y procurar una evaluación neurológica temprana. También advirtió que algunos pacientes tardan en buscar ayuda porque ignoran los primeros síntomas.

    La recomendación es clara: ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta. Reconocer los síntomas, solicitar asistencia de emergencia y recibir tratamiento oportuno puede cambiar el pronóstico del paciente.

    Ambos especialistas coincidieron en que República Dominicana cuenta con profesionales capacitados en neurología, neurocirugía endovascular, emergencias, diagnóstico por imágenes y rehabilitación, tanto en el sector público como en el privado.

    Sin embargo, consideran que uno de los principales desafíos es lograr que la población reconozca las señales de alarma y acuda a tiempo a un centro de salud.

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