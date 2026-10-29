Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), una fecha dedicada a crear conciencia sobre una emergencia médica que puede provocar la muerte o dejar secuelas permanentes si no se identifica y trata a tiempo.

El accidente cerebrovascular, conocido también como derrame cerebral o ictus, ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o se rompe un vaso sanguíneo, lo que impide que las células cerebrales reciban el oxígeno necesario para funcionar.

Existen dos tipos principales: el isquémico, causado generalmente por un coágulo que bloquea una arteria, y el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia.

De acuerdo con cifras citadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Accidente Cerebrovascular (World Stroke Organization), más de 12 millones de personas sufren un ACV cada año en el mundo, lo que equivale a un caso cada 40 segundos. Además, más de 93 millones de personas viven con sus consecuencias.

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En República Dominicana se estima que ocurren alrededor de 60 accidentes cerebrovasculares diarios, una cifra que pone de relieve la importancia de la prevención y la atención médica oportuna.

Cómo reconocer los síntomas

Los especialistas Juan Ramírez, neurocirujano endovascular, y Vifranny Espaillat, neuróloga vascular, advierten que reconocer las señales de un ACV puede marcar la diferencia entre la recuperación, la discapacidad permanente y la muerte.

Para identificarlo, recomiendan recordar la regla FAST, cuyas siglas en inglés corresponden a rostro, brazos, habla y tiempo.

Entre las señales de alerta figuran la caída repentina de un lado de la cara, la dificultad para levantar ambos brazos, el habla arrastrada o la incapacidad para expresarse con claridad.

Ante cualquiera de estos síntomas, se debe llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y procurar atención hospitalaria inmediata, sin esperar a que las manifestaciones desaparezcan.

La prevención puede evitar muchos casos

Los especialistas señalan que hasta el 80 % de los accidentes cerebrovasculares podrían prevenirse mediante el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el tabaquismo y una alimentación poco saludable.

Aunque el riesgo aumenta con la edad, el ACV también puede afectar a personas menores de 70 años, incluso durante su etapa productiva.

Ramírez explicó que los avances médicos permiten ofrecer tratamientos para disolver los coágulos y procedimientos mínimamente invasivos para extraerlos, siempre que los pacientes sean evaluados oportunamente y cumplan los criterios médicos correspondientes.

Por su parte, Espaillat destacó la importancia de controlar la presión arterial y procurar una evaluación neurológica temprana. También advirtió que algunos pacientes tardan en buscar ayuda porque ignoran los primeros síntomas.

La recomendación es clara: ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta. Reconocer los síntomas, solicitar asistencia de emergencia y recibir tratamiento oportuno puede cambiar el pronóstico del paciente.

Ambos especialistas coincidieron en que República Dominicana cuenta con profesionales capacitados en neurología, neurocirugía endovascular, emergencias, diagnóstico por imágenes y rehabilitación, tanto en el sector público como en el privado.

Sin embargo, consideran que uno de los principales desafíos es lograr que la población reconozca las señales de alarma y acuda a tiempo a un centro de salud.