Salud Pública evalúa ampliar el catálogo de medicamentos de alto costo

Los medicamentos de alto costo están dirigidos a pacientes que padecen enfermedades catastróficas. ( CANVA )

La Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), del Ministerio de Salud Pública, se encuentra evaluando la posibilidad de ampliar y actualizar su catálogo de medicamentos, mediante un proceso de consulta con 11 sociedades médicas especializadas del país.

Así lo informó este sábado el doctor Carlos Luis Sánchez Solimán, titular de la Damac, quien explicó que la iniciativa forma parte de un taller que comenzó hace aproximadamente 15 días, en el que las sociedades médicas han estado revisando los medicamentos disponibles en el programa, así como la posibilidad de incorporar nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedades de alto costo.

Durante el encuentro, Sánchez Solimán explicó que las sociedades médicas presentarán sus observaciones sobre la pertinencia de los medicamentos incluidos actualmente en el catálogo, además de propuestas para su actualización y la evaluación de los costos que implicaría la incorporación de nuevos tratamientos.

"Hoy estamos culminando este proceso con las sociedades médicas especializadas, donde ellos van a presentar sus observaciones acerca de la pertinencia de las moléculas que tenemos, acerca de la posibilidad de innovar algunas de esas moléculas", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-105454-am-ef52d083.jpeg El doctor Carlos Luis Sánchez Solimán, titular de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Sin embargo, aclaró que las propuestas deberán pasar por un proceso de revisión y evaluación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo antes de que se determine su posible incorporación al catálogo.

"Naturalmente, todo esto todavía pasará por un proceso que tiene que ser de revisión por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y por nosotros. Pero ya tenemos un insumo bastante importante y bastante bueno", sostuvo.

Actualización de médicos prescriptores

Además de la revisión del catálogo, las autoridades trabajan en la actualización del padrón de médicos autorizados para prescribir medicamentos de alto costo.

Según explicó Sánchez Solimán, las sociedades médicas especializadas tendrán la responsabilidad de identificar a los profesionales que cuentan con las competencias necesarias para indicar estos tratamientos.

"Las enfermedades de alto costo requieren que las personas que indiquen, los médicos que indiquen los medicamentos de alto costo, sean especialistas. Y son las sociedades médicas especializadas las que tienen que decir quiénes en el país van a hacer ese proceso", manifestó.

Asimismo, anunció que se está creando un Consejo Consultivo Técnico de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, que contará con la participación de las sociedades médicas especializadas.

Este organismo tendrá como propósito contribuir a la revisión permanente de los procesos desarrollados por la institución, como parte de los esfuerzos para modernizar el programa.

El director señaló que estas iniciativas buscan mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos, mediante la colaboración de las sociedades médicas y la industria farmacéutica.

Inversión en medicamentos de alto costo

En cuanto al financiamiento del programa, Sánchez Solimán aseguró que la subvención gubernamental destinada a la adquisición de medicamentos de alto costo ha experimentado un incremento significativo durante los últimos seis años.

Explicó que, mientras en 2020 el programa contaba con una asignación de 2,500 millones de pesos, actualmente dispone de 7,300 millones, lo que representa un incremento de 4,800 millones de pesos.

"En República Dominicana hemos ido mejorando el financiamiento para la compra de medicamentos de alto costo. En el 2020, el programa de acceso a medicamentos de alto costo tenía una subvención de 2,500 millones. Hoy tenemos una subvención de 7,300 millones de pesos", indicó.

Asimismo, informó que, por iniciativa del presidente de la República, se aprobó la creación de un nuevo fondo financiado con recursos de la Seguridad Social, que permitirá complementar la inversión gubernamental destinada a estos tratamientos.

De acuerdo con las cifras ofrecidas durante el encuentro, este mecanismo aportaría recursos adicionales para la adquisición de medicamentos de alto costo, con lo que se busca fortalecer la capacidad de respuesta del programa ante la creciente demanda de pacientes.

Desafíos para la sostenibilidad del programa

Pese al incremento de los recursos, el director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo reconoció que el aumento de la prevalencia de enfermedades catastróficas y de alto costo representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad financiera del programa. En ese sentido, explicó que factores como el envejecimiento de la población, los hábitos alimenticios y los estilos de vida están relacionados con el incremento de estas enfermedades, una situación que, según sostuvo, también afecta a otros países de la región. "En la medida en que la prevalencia de las enfermedades de alto costo va aumentando, siempre habrá desafíos permanentes por delante, que tienen que ver con la sostenibilidad financiera de los programas de medicamentos de alto costo", expresó. Sánchez Solimán aseguró que las autoridades buscan anticiparse a este escenario para evitar que el aumento de la demanda limite el acceso de los pacientes a los medicamentos que necesitan. De igual manera, reiteró que la participación de las sociedades médicas especializadas y de la industria farmacéutica será fundamental para enfrentar los desafíos que supone el incremento de estas enfermedades en República Dominicana.