CMD atribuye a excontador presunto desfalco de RD$64.5 millones y deja investigación en manos del MP

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña Núñez. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA. )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguró este lunes que una investigación técnica y financiera detectó irregularidades por más de 64 millones de pesos en perjuicio del patrimonio de los médicos, por lo que presentó una querella ante el Ministerio Público contra el excontador de la institución.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, explicó este lunes a Diario Libre que las inconsistencias fueron identificadas durante la revisión de las cuentas y los procesos administrativos realizada tras asumir la dirección del CMD.

Indicó que, luego de detectar las primeras irregularidades, decidieron sustituir al contador, identificado como Luis Pérez, para evitar que su permanencia pudiera entorpecer las indagatorias.

Peña Núñez precisó que el gremio realizó una investigación técnica, con la participación de peritos en la materia, cuyos resultados sirvieron de base para preparar el expediente depositado ante el Ministerio Público.

Sin embargo, aclaró que corresponde a ese órgano realizar la investigación penal, determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

"Las investigaciones técnicas buscan resultados, como dice la palabra, de carencia de algo, que es una investigación que te puede decir lo que pasó, que te orienta. Ahora, la investigación es precisa, tiene que hacerla el Ministerio Público", expresó.

El presidente del CMD sostuvo que, hasta el momento, la querella está dirigida exclusivamente contra el excontador y que cualquier otra responsabilidad que pudiera surgir deberá ser determinada por las autoridades.

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Asimismo, evitó ofrecer detalles adicionales sobre los hallazgos, al considerar que hacerlo podría afectar el debido proceso.

"Nosotros ya depositamos la querella. Nosotros sabemos que depositamos ahí los elementos constitutivos que demuestran la querella, porque es una cosa seria que hay que hacer", manifestó.

Auditoría y responsabilidades

El dirigente gremial explicó que el proceso incluyó una auditoría forense y la contratación de especialistas para examinar las inconsistencias financieras y administrativas detectadas durante la revisión institucional.

También rechazó los cuestionamientos sobre la competencia de la Cámara de Cuentas para intervenir en las finanzas del gremio y sostuvo que las actuaciones realizadas se ajustan al procedimiento legal.

Peña Núñez reiteró que la gestión que encabeza está comprometida con la protección de los recursos económicos de los médicos y aseguró que, si durante la investigación surgen nuevos elementos, serán presentados ante las autoridades correspondientes.

El presunto desfalco comprende hechos ocurridos entre 2018 y 2025, según informó previamente el CMD.