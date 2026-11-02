Médicos paralizarán labores el 4 de noviembre y marcharán al Palacio Nacional

El presidente nacional del CMD, doctor Luis Alberto Peña Núñez y la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció este lunes un paro de labores médicas por 24 horas en todo el territorio nacional para el próximo miércoles 4 de noviembre, como parte de una jornada de protesta ante la falta de respuesta del Gobierno a sus reclamos.

La paralización comenzará a las 7:00 de la mañana y, según informó el gremio, durante la jornada se garantizará la atención de las emergencias y de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos.

Además del paro, el CMD convocó a los médicos a participar en una marcha el próximo 11 de noviembre, que partirá desde la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y concluirá frente al Palacio Nacional.

Mediante una nota de prensa, el gremio explicó que las movilizaciones se producen después de múltiples gestiones ante distintas instituciones gubernamentales, entre ellas los ministerios de Salud Pública (Mispas); Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); Vivienda y Edificaciones (Mivhed), y Obras Públicas (MOPC), así como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Demandas del CMD

El gremio sostuvo que ha solicitado reiteradamente una reunión con el Poder Ejecutivo para abordar los problemas que afectan el ejercicio de la profesión médica, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Entre sus demandas figuran mejoras en las condiciones laborales, la infraestructura hospitalaria y los aspectos normativos que inciden en el ejercicio de la medicina en el país.

El CMD indicó que mantiene su disposición de abrir un espacio de diálogo con las autoridades para buscar soluciones a estos reclamos.