Estudiantes de Barahona reciben atención médica para detectar problemas de salud

El operativo, que inició el lunes 2 y concluirá el viernes 6 de noviembre. ( OMAR MEDINA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desarrolla una jornada médica en Barahona con el objetivo de detectar problemas de visión, dificultades auditivas, enfermedades bucales y otras condiciones de salud que podrían afectar el aprendizaje y el desempeño escolar de más de mil estudiantes de centros educativos públicos.

El operativo, que inició el lunes 2 y concluirá el viernes 6 de noviembre, se realiza en el Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal, ubicado en el sector Savica, donde especialistas de distintas áreas ofrecen consultas, evaluaciones y tratamientos a alumnos del Distrito Educativo 01-03.

La doctora Ana Zabala, encargada del Departamento de Gestión de Salud Escolar del Inabie, explicó que los servicios incluyen evaluaciones oftalmológicas, pruebas auditivas, procedimientos odontológicos y consultas preventivas para identificar enfermedades que puedan pasar inadvertidas en las aulas.

En el área visual, los especialistas examinan a los estudiantes que presentan dificultades para leer, observar la pizarra o desarrollar sus actividades académicas.

Durante las evaluaciones determinan cuáles necesitan lentes correctivos y toman las medidas para su posterior entrega. Zabala indicó que algunos estudiantes podrían recibirlos en aproximadamente 15 días, aunque el plazo estimado por la institución es de un mes.

Las pruebas auditivas permiten identificar posibles pérdidas de audición y establecer cuáles alumnos necesitan auxiliares auditivos.

En tanto, los servicios odontológicos abarcan limpiezas dentales, aplicaciones de flúor, restauraciones, colocación de sellantes y extracciones de piezas temporales, según las necesidades de cada estudiante.

Los escolares también reciben cepillos, pastas dentales y orientaciones sobre higiene bucal.

Más de mil estudiantes serán beneficiados

Aunque el Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal cuenta con una matrícula superior a los 700 alumnos, el operativo también incluye a estudiantes de otros centros educativos cercanos, con lo que se prevé beneficiar a más de mil escolares.

Entre las escuelas convocadas figuran la Escuela Inicial Leonor Feltz y el Centro Modelo de Educación Inicial Barahona.

Zabala precisó que las atenciones se ofrecen diariamente, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, e incluyen la entrega de medicamentos a los estudiantes que los necesiten, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.

La funcionaria informó que esta es la novena intervención de salud escolar que realiza el Inabie en Barahona y que la institución proyecta desarrollar otra antes de finalizar el año.

Estudiantes fueron identificados previamente

La directora de la Regional 01 de Educación, Wanda Farrell, explicó que la jornada responde a un levantamiento realizado previamente en coordinación con los distritos y centros educativos para identificar a estudiantes con condiciones particulares de salud.

Indicó que los alumnos identificados durante ese proceso reciben atención según sus necesidades y que el personal médico dispone de equipos especializados para realizar los procedimientos.

Farrell consideró que estas intervenciones contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje y representan un apoyo para las familias que carecen de recursos suficientes para cubrir consultas médicas, lentes correctivos o dispositivos auditivos.

Por su parte, el subdirector del Inabie, Melvin Ramírez, señaló que la institución busca fortalecer la atención integral de los estudiantes mediante jornadas médicas en distintos puntos del territorio nacional.

Explicó que, aunque el Inabie es conocido principalmente por la distribución del desayuno y el almuerzo escolar, también desarrolla programas especializados para atender las necesidades de salud de los alumnos.

Ramírez sostuvo que estas jornadas permiten identificar oportunamente condiciones que podrían afectar el aprendizaje, especialmente cuando las familias desconocen que sus hijos presentan dificultades visuales, auditivas o de otra naturaleza.

Asimismo, indicó que los servicios están disponibles tanto para los estudiantes del centro que acoge el operativo como para los de otras escuelas del mismo distrito educativo.

Seguimiento a estudiantes que necesitan atención especializada

Además de los servicios visuales, auditivos y odontológicos, la jornada contempla consultas epidemiológicas para identificar enfermedades como escabiasis y pediculosis, así como la entrega de medicamentos cuando corresponda.

Los estudiantes que requieran evaluaciones adicionales reciben orientación para continuar su atención mediante el Sistema Integral para el Bienestar Estudiantil (SISBIE), a través del cual pueden gestionarse consultas con especialistas en oftalmología y otorrinolaringología.

La directora del Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal, Deysi Alejandrina Mesa, resaltó la importancia de acercar estos servicios a los estudiantes de la comunidad educativa.

En la actividad participaron la gobernadora de Barahona, Oneida Féliz; la directora regional Enriquillo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Daniela Lagares; el director del Distrito Educativo 01-03, Nelson Espinosa, y el encargado regional del Inabie, Víctor Melo.

El operativo continuará hasta el viernes 6 de noviembre, fecha prevista para concluir las atenciones a los estudiantes de los centros educativos convocados.