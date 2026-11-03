Colegio Médico deja sin efecto paro de este miércoles y marcha al Palacio Nacional

Los médicos se reunirán con el presidente Abinader para discutir sus demandas laborales y las condiciones del sistema hospitalario. ( ADRIANA SUELS/DIARIO LIBRE )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció la suspensión del paro de labores de 24 horas, convocado para este miércoles 4 de noviembre, así como de la marcha hacia el Palacio Nacional, prevista para el miércoles 11, tras acordar una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader.

El encuentro está pautado parael jueves 12 de noviembre en el Palacio Nacional.

La información fue ofrecida este martes por la Junta Directiva Nacional del CMD durante una rueda de prensa, en la que explicó que la decisión responde a la convocatoria de un encuentro con el mandatario para la próxima semana.

Entre las demandas del gremio figuran mejoras en las condiciones laborales, la infraestructura hospitalaria y los aspectos normativos que inciden en el ejercicio de la medicina en el país.

Negociaciones

El presidente del CMD, Luis Alberto Peña, explicó que la decisión busca dar continuidad a las negociaciones con el Gobierno, con el propósito de alcanzar un acuerdo que beneficie tanto al sector médico como a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró su disposición de mantener abierto el diálogo y buscar soluciones a los reclamos del gremio.