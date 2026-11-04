Más de 4,000 médicos ingresan a la red pública; SNS reporta 111 hospitales sin deudas

Sede del Servicio Nacional de Salud. ( CEDIDA POR EL SNS. )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este miércoles que incorporó 4,068 médicos a la Red Pública de Servicios de Salud entre enero y septiembre, período en el que también reportó que 111 hospitales alcanzaron la condición de deuda cero.

Los datos forman parte del balance de los primeros nueve meses de gestión de Julio César Landrón, durante los cuales la institución ofreció 47,588,248 servicios de salud en hospitales, centros especializados y establecimientos del primer nivel de atención.

De acuerdo con el reporte de nómina institucional, entre los médicos contratados figuran 342 especialistas, 366 médicos generales, 41 pasantes de posgrado, 2,002 pasantes de ley y 1,295 residentes.

La incorporación de estos profesionales representa una inversión mensual de RD$320,726,547.95, monto que incluye salarios base, incentivos y aportes patronales.

En el ámbito financiero, el SNS informó que 111 hospitales de la red pública alcanzaron la condición de deuda cero, un indicador que, según la institución, contribuye a la estabilidad financiera y mejora la gestión de los recursos de los establecimientos.

Otros avances

Durante los primeros nueve meses de gestión, la red pública también registró 462 camas y 59 unidades destinadas a la atención especializada en salud mental, con lo que se acerca a la meta de disponer de 500 camas antes de finalizar el año.

En materia de infraestructura, el SNS entregó 15 hospitales remozados y más de 40 centros de atención primaria intervenidos. Asimismo, informó que trabaja en la construcción de tres hospitales y el remozamiento de otros ocho establecimientos.

La institución destinó RD$744,164,516.98 al equipamiento de cerca de 100 centros de la red pública.

En cuanto a los servicios ofrecidos, de los 47,588,248 registrados entre enero y septiembre, 39,203,735 correspondieron al nivel especializado y 8,384,513 al primer nivel de atención.