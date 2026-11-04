OMS alerta de que muchos jóvenes no hacen bastante ejercicio y comprometen su salud futura

Una persona realiza ejercicios de calentamiento como parte de una rutina de actividad física. ( FREEPIK )

Uno de cada cuatro adolescentes en el mundo (240 millones de jóvenes de entre 11 y 17 años) no practica los 60 minutos de actividad física diaria recomendados para una vida sana durante ningún día de la semana, advierte un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, solo un 13.9 % de los jóvenes logra ese tiempo de ejercicio todos los días de la semana, una tasa que es incluso menor a la de hace 10 años, cuando rondaba el 19 %, según la investigación que este miércoles se publica en la revista The Lancet Global Health, con datos de 140 países.

Como promedio, los adolescentes consiguen menos de tres días a la semana practicar al menos una hora de actividad física moderada o intensa, cuando la OMS recomienda para este grupo de edad que ese nivel se logre a diario, mediante actividades como caminar, correr, ir en bicicleta, practicar deporte o incluso bailar.

"La adolescencia es una etapa especialmente importante, en la que se establecen hábitos que a menudo se mantienen durante el resto de la vida. Apoyar a los adolescentes para que sean activos hoy constituye una inversión en su salud actual y futura", señaló al presentar el estudio el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.

Factor de riesgo

La agencia sanitaria de la ONU recuerda que la falta de ejercicio físico, sin importar la edad, es un factor de riesgo a la hora de padecer cáncer, enfermedades cardíacas o respiratorias, de la misma manera que el consumo de tabaco y alcohol, la dieta desequilibrada o la contaminación.

Además, el ejercicio puede retrasar a largo plazo la aparición del alzhéimer y la demencia y ayuda a controlar los síntomas de la depresión y la ansiedad.

"Cuando se considera la prevención de las enfermedades no transmisibles (las más mortales) suele prestarse mucha atención al tabaco, el alcohol y la alimentación poco saludable, y son en efecto grandes factores de riesgo, pero la inactividad física es igual de importante", subrayó Krug.

El estudio revela que esa inactividad es aún mayor en las chicas: un 28 % de las adolescentes no alcanza los 60 minutos de ejercicio ningún día de la semana, frente a un 22 % de sus compañeros.

También son menos las jóvenes de entre 11 y 17 años que practican una hora de ejercicio físico todos los días de la semana (11 %), mientras que el porcentaje entre los chicos es del 17 %.

La falta de visibilidad de referentes femeninos como deportistas de elite, la escasez de entrenadoras, o condicionamientos sociales y familiares pueden estar detrás de la falta de ejercicio entre muchas adolescentes, según los expertos de la OMS.

El estudio muestra asimismo peores niveles de ejercicio físico en la juventud de países en desarrollo, donde algunas naciones tienen tasas de hasta el 40 % entre los adolescentes que no alcanzan ningún día los 60 minutos de actividad.

En el caso opuesto, Estados Unidos, Canadá y algunos países del este y norte de Europa logran porcentajes superiores al 20 % de adolescentes que practican una hora de ejercicio cada día de la semana.

El prolongado tiempo que chicos y chicas pasan sentados frente a la pantalla, por el uso de celulares, ordenadores o la televisión, es uno de los factores que explican el problema, pero para los expertos de la OMS sería demasiado simplista considerarlo el único.

Medidas a tomar

La OMS subraya que las cifras muestran un estancamiento en los esfuerzos por lograr el objetivo de que la inactividad física se reduzca un 15 % en 2030 y pide para revertirlo más inversión y acciones coordinadas entre sectores como el educativo, el sanitario, el deportivo o los transportes para fomentar mejores hábitos.

"Debemos facilitar la actividad física en la vida cotidiana de nuestros adolescentes y de todos nosotros", resumió la jefa de la Unidad de Promoción de la Actividad Física y Prevención de los Daños Relacionados con el Alcohol de la OMS, Fiona Bull.

La experta pidió en este sentido que la actividad física y el movimiento "vuelvan a tener un papel central en la educación".

También sugirió que los sistemas de transporte público faciliten los desplazamientos a pie y en bicicleta, pero que estas opciones sean cómodas y accesibles, "preferibles a otras alternativas".

Frente al sedentarismo, a menudo asociado al tiempo que se pasa frente a las pantallas, los especialistas de la OMS recomendaron gestos sencillos, como levantarse y caminar periódicamente.