Ministro de Salud reconoce que persisten brechas en la atención materno-infantil en RD

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reconoció este miércoles que todavía persisten brechas en la atención materno-infantil en República Dominicana, pese a los avances registrados en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, el fortalecimiento de la atención primaria y las mejoras en la infraestructura sanitaria.

Durante una reunión con representantes de organismos internacionales y autoridades del sector sanitario, el funcionario sostuvo que garantizar la disponibilidad de los servicios no es suficiente, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a las atenciones que reciben las embarazadas y los recién nacidos.

"No basta con que los servicios de salud estén disponibles; necesitamos que sean accesibles, oportunos, seguros y de calidad", expresó Atallah, al referirse a la importancia de garantizar una atención adecuada durante el embarazo, el parto, el puerperio y el período neonatal.

En ese sentido, el ministro destacó la necesidad de fortalecer la identificación temprana de embarazos de riesgo, el seguimiento de las mujeres gestantes, la atención de emergencias durante el parto y los cuidados de los recién nacidos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro estratégico convocado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de coordinar acciones con organismos internacionales y agencias de cooperación para acelerar la reducción de la mortalidad materna, infantil y neonatal en el país.

Atallah también llamó a las instituciones participantes a asumir compromisos concretos que permitan traducir la cooperación internacional en resultados para el sistema sanitario.

Organismos internacionales valoran iniciativa

Durante el encuentro, Elisa Prieto, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), valoró la iniciativa y resaltó la importancia de fortalecer la atención primaria, los recursos humanos y los sistemas de información.

"Es un espacio que es muy importante para fortalecer la atención primaria de salud. Creo que los recursos humanos, los sistemas de información y el registro nominal que están implementando son aspectos importantes que pueden contribuir a mejorar muchas cosas", expresó.

En la reunión participaron representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También estuvieron presentes representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Como parte de los próximos pasos, el Ministerio de Salud Pública contempla establecer una agenda de trabajo conjunta que incluya acciones específicas, responsables, plazos e indicadores para dar seguimiento a los compromisos asumidos y mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a la mortalidad materna, infantil y neonatal.

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