Salud Pública reporta 76 nuevos casos de dengue y exhorta a eliminar criaderos

Un colaborador de Salud Pública realiza trabajos para evitar propagación del dengue ( FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes, en su último boletín epidemiológico, 76 casos confirmados de dengue correspondientes a la semana epidemiológica 42 (del 18 al 24 de octubre).

La cifra representa un aumento de 35 casos con respecto a la semana 41, cuando se notificaron 41 contagios.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, durante las últimas cuatro semanas (SE 39-42) se han confirmado 172 casos de la enfermedad.

Además, el acumulado hasta la semana epidemiológica 42 de este año asciende a 556 casos, una cifra superior a los 267 registrados durante el mismo período de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-152143-c869a15f.jpeg Foto cedida por Salud Pública (UNA PERSONA VERIFICA ALMACENAMIENTO DE AGUA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-152143-1-57f8481f.jpeg Una persona deposita un polvo que ayuda a evitar el dengue. (FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA ) ‹ >

En ese sentido, Salud Pública señaló que, aunque el acumulado anual de casos confirmados supera el registrado en igual período del año pasado, el panorama presenta señales favorables, debido a una reducción en la notificación de casos sospechosos y graves.

El boletín refiere que, tras mantenerse en una fase basal entre las semanas 1 y 23, con registros de entre uno y 16 casos, la curva comenzó a elevarse a partir de la semana epidemiológica 24, hasta alcanzar su punto máximo en la SE 42.

Recomendaciones sanitarias

Asimismo, indica que, ante la variación estacional registrada desde la SE 39, que llevó la curva a la zona de seguridad y, posteriormente, a la zona de alarma en la SE 42, el Ministerio de Salud Pública anticipó el escenario epidemiológico mediante la activación inmediata de un plan de contención de alta intensidad en los focos de transmisión identificados.

Recomendaciones Las autoridades sanitarias recordaron que sin criaderos no hay reproducción de mosquitos y, por tanto, tampoco dengue. En ese sentido, insistieron en la importancia de mantener los espacios limpios y libres de recipientes que puedan acumular agua.Asimismo, recomendaron que, en caso de necesitar almacenar agua para uso doméstico, se aplique cloro en las paredes internas de los tanques, a la altura del nivel del agua, y que estos se mantengan debidamente tapados para evitar que los mosquitos depositen sus huevos y se reproduzcan. Tras las precipitaciones de los últimos días, exhortaron a revisar las áreas cercanas a las viviendas, los techos y los tinacos, así como a eliminar botellas, vasos, neumáticos y cualquier otro objeto que pueda convertirse en depósito de agua, donde el mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones favorables para reproducirse.

Panorama regional del dengue

El boletín también indica que, hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, la Región de las Américas notificó 1,813,577 casos sospechosos de dengue, lo que representa una reducción del 55 % en comparación con el mismo período de 2025 y del 62 % respecto al promedio de los últimos cinco años.

Del total de casos reportados, 565,945 (31.2 %) fueron confirmados por laboratorio, 3,834 (0.2 %) se clasificaron como dengue grave y se registraron 614 defunciones, para una letalidad de 0.034 %.

Muertes maternas

Durante la SE 39, un total de 21 países y territorios reportaron 28,008 nuevos casos sospechosos, de los cuales 8,196 (29.3 %) fueron confirmados. Además, se notificaron 76 casos de dengue grave y 10 fallecimientos, para una letalidad de 0.036 %, lo que evidencia una tendencia regional descendente de la enfermedad.

El boletín epidemiológico correspondiente a la semana 42 indica que se han registrado 133 muertes maternas a nivel nacional, lo que representa un aumento de seis casos en comparación con la SE 41, cuando se reportaron 127 defunciones.

Las muertes notificadas en la SE 42 corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 26 y los 39 años, procedentes de las provincias Santo Domingo, La Altagracia, La Vega y Barahona. De ellas, dos eran de nacionalidad haitiana y tres dominicanas.

Malaria, leptospirosis y cólera

En cuanto a la malaria, se confirmaron dos nuevos casos, con lo que el acumulado anual asciende a 140. Esta cifra es significativamente inferior a los 842 casos registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción aproximada del 82 %.

La tasa de incidencia anual se sitúa en 1.57 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una tendencia descendente de la enfermedad.

Por otro lado, el boletín correspondiente a la semana 42 señala que no se confirmaron nuevos casos de leptospirosis, por lo que el acumulado anual se mantiene en 297, frente a los 154 registrados durante el año pasado.

La tasa de incidencia de esta enfermedad es de 3.33 casos por cada 100,000 habitantes y su tendencia actual refleja un descenso sostenido. Mientras tanto, el cólera se mantiene sin casos acumulados durante este año.

Enfermedades respiratorias

Respecto al comportamiento de las enfermedades respiratorias y la circulación viral, el informe indica que la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) mantiene una actividad baja y estable, por debajo de los niveles esperados.

Asimismo, señala que la influenza A no subtipificable coexiste con detecciones de baja magnitud de SARS-CoV-2 (COVID-19), influenza A (H3N2) y virus sincitial respiratorio.

En cuanto a las muertes infantiles, durante la semana epidemiológica 42 se registraron 32 defunciones, con lo que el acumulado en lo que va de año asciende a 1,623.

El Ministerio de Salud Pública indicó, además, que continúa intensificando las acciones de monitoreo hospitalario y el seguimiento de los protocolos, con el objetivo de minimizar los factores de riesgo en los servicios de atención materna y neonatal.