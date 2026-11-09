Un nuevo fármaco abre la posibilidad de curar ciertos tipos de hipertensión arterial

Un médico mide la presión arterial de un paciente. ( ARCHIVO DL. )

Un nuevo medicamento contra la hipertensión arterial ha despertado expectativas entre los científicos después de que una investigación británica encontrara que sus efectos pueden prolongarse hasta dos años después de suspender el tratamiento, lo que abre la posibilidad de curar determinadas formas de esta enfermedad.

El fármaco, denominado baxdrostat y desarrollado por AstraZeneca, actúa sobre la producción de aldosterona, una hormona que regula el equilibrio de sodio y agua en el organismo y cuyo exceso puede provocar elevaciones persistentes de la presión arterial.

Según informó The Guardian, investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres estudiaron a 14 pacientes con hiperaldosteronismo primario, una enfermedad caracterizada por la producción excesiva de esa hormona.

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Resultados del estudio

Los participantes recibieron el medicamento durante un período prolongado y posteriormente suspendieron su administración. Los investigadores comprobaron que la reducción de la presión arterial persistía hasta dos años después de interrumpido el tratamiento.

Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes consiguió mantener valores normales sin necesidad de continuar tomando medicamentos antihipertensivos.

El profesor Morris Brown, responsable de la investigación, considera que estos resultados plantean la posibilidad de que el baxdrostat no solamente controle la enfermedad, sino que actúe sobre algunos de los mecanismos responsables de producirla.

Los científicos investigan si el medicamento puede modificar de manera duradera las células suprarrenales que generan aldosterona en exceso.

El baxdrostat recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en mayo de 2026 para tratar determinados casos de hipertensión insuficientemente controlada.

Sin embargo, los especialistas advierten que los resultados proceden de un estudio pequeño y necesitan confirmación mediante investigaciones más amplias antes de hablar de una posible curación.

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